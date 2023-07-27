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颱風天仍出席踴躍 安坑輕軌參與式預算今辦首場說明會
安坑輕軌今年2月通車，新北捷運公司分析，暑假期間7月1日到10日，平均運量約4600人次，整體運量比2、3月蜜月期下滑，主要與開始收費有關。捷運公司今辦首場「好鄰好里」參與式預算說明會，雖遇到颱風天，但民眾仍踴躍參與，會中針對輕軌巴士接駁問題、周邊YouBike站點設立、無人車站對視障人士的協助等問題提出意見交流，也有學生提出希望創造輕軌旅行。
為精進安坑輕軌周邊發展，新北捷運公司辦參與式預算徵件，今上午在新和國小辦首場說明會，但因遇到颱風天，部分里長需協助防颱，參與人數比報名人數少，但還是有十幾名民眾參與，大約有七、八人舉手提供意見。
其中安坑輕軌的巴士接駁問題、周邊便利設施，像是YouBike站點設立、無人車站友善視障人士的設施，以及周邊市集的社區經濟帶動等問題，都引起熱烈討論，也有學生提出希望能多創造輕軌旅行、導覽等深入體驗的遊程需求，讓更多的人更認識輕軌及周邊生態、人文、文化。
小城里長郭仁澤因曾辦過參與式預算，他分享經驗表示，小城里因參與式預算而成為防災社區，參與式預算最不一樣的就是能供民眾發聲機會，先前也有民眾參與的社區藝術彩繪活動，在新店的社區藝術競賽中拿下冠軍，都是參與式預算的收獲。
新北捷運公司總經理吳國濟說，一直非常看好安坑輕軌發展，目前安坑輕軌在高峰過後的盤整期，相信未來運量會持續上升，捷運能帶動地方發展，希望透過在地的創意發想，希望讓安坑輕軌成為當地的亮點和特色。
捷運公司表示，「好鄰好里」參與式預算希望帶動地方人潮、活絡地方經濟，計畫提案金額上限為新台幣25萬元，由專家團隊審議後續成案執行或委由政府相關局處落實，8月6日周日上午10點在小城社區發展協會及下午3點在景文科技大學，還有2場說明會。
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