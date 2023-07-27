快訊

杜蘇芮雨勢驚人…花蓮美崙田徑場「斜坡變滑水道」學生戲水嗨翻 醫師說話了

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風天仍出席踴躍 安坑輕軌參與式預算今辦首場說明會

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
「好鄰好里」參與式預算希望帶動地方人潮、活絡地方經濟，今在新和國小辦首場說明會。圖／新北捷運公司提供
「好鄰好里」參與式預算希望帶動地方人潮、活絡地方經濟，今在新和國小辦首場說明會。圖／新北捷運公司提供

安坑輕軌今年2月通車，新北捷運公司分析，暑假期間7月1日到10日，平均運量約4600人次，整體運量比2、3月蜜月期下滑，主要與開始收費有關。捷運公司今辦首場「好鄰好里」參與式預算說明會，雖遇到颱風天，但民眾仍踴躍參與，會中針對輕軌巴士接駁問題、周邊YouBike站點設立、無人車站對視障人士的協助等問題提出意見交流，也有學生提出希望創造輕軌旅行。

為精進安坑輕軌周邊發展，新北捷運公司辦參與式預算徵件，今上午在新和國小辦首場說明會，但因遇到颱風天，部分里長需協助防颱，參與人數比報名人數少，但還是有十幾名民眾參與，大約有七、八人舉手提供意見。

其中安坑輕軌的巴士接駁問題、周邊便利設施，像是YouBike站點設立、無人車站友善視障人士的設施，以及周邊市集的社區經濟帶動等問題，都引起熱烈討論，也有學生提出希望能多創造輕軌旅行、導覽等深入體驗的遊程需求，讓更多的人更認識輕軌及周邊生態、人文、文化。

小城里長郭仁澤因曾辦過參與式預算，他分享經驗表示，小城里因參與式預算而成為防災社區，參與式預算最不一樣的就是能供民眾發聲機會，先前也有民眾參與的社區藝術彩繪活動，在新店的社區藝術競賽中拿下冠軍，都是參與式預算的收獲。

新北捷運公司總經理吳國濟說，一直非常看好安坑輕軌發展，目前安坑輕軌在高峰過後的盤整期，相信未來運量會持續上升，捷運能帶動地方發展，希望透過在地的創意發想，希望讓安坑輕軌成為當地的亮點和特色。

捷運公司表示，「好鄰好里」參與式預算希望帶動地方人潮、活絡地方經濟，計畫提案金額上限為新台幣25萬元，由專家團隊審議後續成案執行或委由政府相關局處落實，8月6日周日上午10點在小城社區發展協會及下午3點在景文科技大學，還有2場說明會。

捷運公司今辦首場「好鄰好里」參與式預算說明會，雖遇到颱風天，但民眾仍踴躍參與。圖／新北捷運公司提供
捷運公司今辦首場「好鄰好里」參與式預算說明會，雖遇到颱風天，但民眾仍踴躍參與。圖／新北捷運公司提供

安坑輕軌

延伸閱讀

金門大橋驚傳八旬翁落海 颱風天搜尋困難

台南築角響叮噹 9所院校結合社區營造新空間、新環境

逾萬名漫迷不畏颱風天 漫博場外湧現雨傘海

高雄孕婦颱風天臨盆 道路濕滑加沿線紅燈夫奔警所求助

相關新聞

淡古博物館推夏令營 駐村藝術家把手把教學

孩子暑假剩一個月，新北市淡水古蹟博物館推出藝術家夏令營，由8組駐村藝術家聯手，課程囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等，限...

前瞻計畫變成錢坑？ 林俊憲：柯文哲得了便宜又賣乖

民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫，軌道建設自籌款更成為地方財政的大錢坑。民進黨主席賴清德昨請黨內...

柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然

副總統賴清德認為民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫說法不公平，請黨立委、參選人走入基層利用各種機會...

漫博會開幕 史哲引柯南金句「真相只有一個」 諷柯文哲

第22屆漫畫博覽會今天登場，首度結合電競跨界合作，展開五天的ACGE盛會。今年漫博會結合「台灣國際電玩電競產業」、「台北...

颱風天仍出席踴躍 安坑輕軌參與式預算今辦首場說明會

安坑輕軌今年2月通車，新北捷運公司分析，暑假期間7月1日到10日，平均運量約4600人次，整體運量比2、3月蜜月期下滑，...

影／托嬰中心揭牌 蔣萬安希望打造友善職場育兒環境

台北市長蔣萬安上午出席北市員工子女托嬰中心揭牌開幕典禮，蔣萬安表示優化公辦民營的托嬰中心，對照顧市府小朋友有更完善的育兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦