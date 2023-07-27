北市府員工托育中心超佛心月費3000元 蔣萬安：早知我也來抽

北市府為打造職場友善托育環境，與財團法人中華民國唐氏症基金會合作，成立公辦民營員工子女託嬰中心招收32嬰幼兒，8月開始收托，人事處表示，這次登記狀況踴躍共有59組家長登記，中籤率約4成，未來也會視需求決定是否擴大規模，市長蔣萬安今天出席揭牌典禮表示，中央跟北市府補助，每月僅需3000元，讓他笑稱「早知道我就來抽籤了。」

北市府全國首創的員工子女社區公托家園，將於7月31日結束收托，為優化托育服務，特別與唐氏症基金會，以公私協力方式辦理員工子女托嬰中心，於8月1日開始收托，招收32位出生滿2個月至未滿2歲嬰幼兒，今天舉行開幕揭牌儀式。

蔣萬安表示，市府從原本公托家園12名，規模擴大成公辦民營托育中心招收32名幼童，職場友善育兒環境從市府做起，希望未來有更多公家機關、民營企業也能共同響應，此外，這一次也申請中央補助加上北市府原有補助，月費僅需3000元，他笑稱「早知道我就來抽籤了。」

今天也有不少抽中家長也特別來參加開幕儀式，家長吳先生表示，自己很幸運抽中名額，早上到市府上班前直接把小孩放著，不用在特別繞到別的地方托育；還有一對夫妻表示，雖然兩者是在外部機關上班，但覺得在市府的托育中心他們也必較放心。

人事處強調，在托育品質方面，延續托育家園「類家庭式理念」，將托嬰中心照顧比，從法規1比5的規定，提高為1位托育人員照顧4位幼兒，讓嬰幼兒接受到全方面的照護。

人事處表示，這次將托育規模擴大，從原本收托12人擴大到32人，也特別感謝相關單位協助，本次登記共有59人，共抽出26位幼兒，中籤率約4成，接下來也會持續來評估市府員工需求，並請各局處統計，若人數持續增加，也會來考慮是否增加名額或擴大規模。