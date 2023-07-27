青潭國小多顆67歲老麵包樹恐被砍 雙北樹保委員齊喊不

新北新店青潭國小周圍6棵約67歲的麵包樹被指有安全疑慮恐遭砍，引護樹團體及居民反彈。雙北共6位樹保委員前日現勘並決議，樹木無安全疑慮，移植成本也高，建議現地保留；民代也說，當初是有民眾反應人行空間問題，那應該將經費用於改善交通更實際。

青潭國小周圍共有6棵約67歲的麵包樹，但近期有民眾反應交通需求要移樹，再加上其中3棵被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題要移除。護樹團體上個月與在地居民組團前往陳抗，高喊「刀下留樹」、「老樹原地保留」，批砍樹理由浮濫。

據了解，6位樹保委員在前日下午前往現勘，青潭國小校長林愛玲也同時在場，樹保委員們並於現勘後完成3點決議，且將會議結論送景觀處與教育局核備。

樹保委員會議結論指出，現勘委員僅就樹木現狀目視診斷，並未主張因等勢幹需移除樹木，樹木之所有權為學校，建議校內循正式會議達成共識以作為未來正式處理方向。

會議結論提到，當日共有4位新北市樹保委員、2位台北市樹保委員共同評估，樹木現狀健康良好，無安全疑慮、風險極低，建議現地保留，並合理的經營管理。6委員同時也說，斷根養根技術門檻高、經費龐大，在無良好移植條件前提下，不建議移植，也避免破壞硬體現況。

新北市議員陳儀君表示，該處主要是民眾反應很多機車格，沒有人行空間，因此希望移植樹木來開闢空間，但移植要花很多成本，再加上是60多歲的老樹，應該是把移植經費保留下來，加強標線或做減速丘，避免車行造成人行危險，這也會再跟交通局來協調。