回響／動物園血汗勞工得救？ 陳建仁支持 園方再送草案拚加薪

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聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園為保育員向中央爭取「加薪」，7月20日已將保育獎金草案送教育局，待簽陳同意後報送教育部，力拚核定。本報系資料照／記者黃義書攝影
台北市立動物園為保育員向中央爭取「加薪」，7月20日已將保育獎金草案送教育局，待簽陳同意後報送教育部，力拚核定。本報系資料照／記者黃義書攝影

動物園保育員月領不到4萬元到退休，危險職務加給超過30年未調高，台北市立動物園向中央爭取調整卡關，經本報5月推出陽光行動專題「動物保育員薪低」，北市府6月獲行政院長陳建仁支持，再度發函教育部，目前行政院審議中。園方另提保育獎金，經納中央建議，草案7月20日已送北市教育局，待簽陳同意後報送教育部。

動物園去年12月首度向中央爭取「加薪」，建議修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」，提升至3000到5500元，以及新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，依員工績效獎勵3500元，今年3月遭中央退回。

園方先就危險職務加給表修正草案補充內容，5月24日函報教育局，市府6月12日即發函中央。至於保育獎金草案，經6月兩度與動物園工會討論，調整為「台北市立動物園保育暨經營獎金支給要點」，園長諶亦聰原估9月送教育局，如今時程大大提前至7月20日。

草案指出，保育暨經營獎金依績效作為發放指標，額度因組別區分而有不同，技工、工友年資6年以上，每月最高3200元，6年以下者則是2000元，約聘僱人員每季上限3000元，公務人員與教育人員每季最高2500元，均低於每月平均經常性薪資20%

諶亦聰表示，保育獎金不同於危險加給，並非每人都能領，此是績效獎金，端看個人表現如獲獎、評鑑績優、物種繁殖、國際交流、保育動物救傷、增加遊客服務等，盼激勵同仁執行原有業務外，更有動力提出創新作為、主動參與保育物種研究及繁衍珍稀物種，增加國際間互動交流。

園方舉例112年若符合資格者近200人，年度經費需增596萬4800元，該案經費則規畫由北市自籌收入支應，近3年總決算自籌收入相當穩定，尚足支應；另外，動物園正研議調漲門票，預估一年可增加5700萬元收入。

教育局表示，動物園共爭取2案，調整危險職務加給一案已在行政院審議，保育暨經營獎金7月20日函報至教育局，待簽陳同意後報送教育部。門票案進度正提送成本分析給財政局審核，後續依行政程序送法務局及法規會審議。

對於保育獎金能否獲中央核定，諶亦聰相當有信心，因為警察、清潔人員、老師等各行各業，幾乎都有獎金制度，為何動物園就不能有？因此在合理情況下，核發獎金鼓勵同仁是完全合情合理。

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