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提升科技辦案 新北大幅更新 車牌辨識維安監視器
新北市長侯友宜昨主持市政會議，警察局長廖訓誠以「新北治安防衛城」為主題做專題報告，說明「E化天眼3D維安網」計畫，預計未來5年內更新汰換3254具監視器，警察透過監視器辦刑案時，在公務電腦中輸入車牌號碼即可查到車行軌跡，辦案如虎添翼。
廖訓誠表示，新北持續運用智慧科技強化偵查訓練、數位證物鑑識等，並推動交通科技執法，也建置「E化天眼3D維安網」，預計未來5年將更新汰換3254具監視器，也會在淡水新市鎮、塭仔圳重劃區增建監視系統，提升監視器畫素，導入車牌辨識功能，可查詢歷史軌跡與即時追蹤告警，以利犯罪偵查。
警察局指出，全新北有上萬具監視器，為讓辦案更順利，先前即在市區有部分更新，成效良好，近期規畫大幅度更新，只要輸入車號就能查到歷史軌跡、即時追蹤告警等，也結合雲端功能。
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