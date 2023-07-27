新北設生質中心 石門、雙溪反彈

新北市環保局將打造首座生質能源中心，去化廚餘並利用沼氣發電，有2家業者分別選定石門、雙溪提出企畫案，消息一出，兩地民眾反彈。環保局表示，6月開完說明會，待可行性評估、專家審查後，預計下半年評選出1家廠商。

非洲豬瘟多以廚餘傳播，許多養豬戶不再以廚餘餵豬，去化就成一大難題。由於新北市每天產生450公噸廚餘，環保局3月公告，將以BOO（興建-營運-擁有）模式興建生質能源中心。

環保局規畫由民間業者擬定可行性評估報告、自備私有土地，申請投資開發，預計興建及營運期共25.5年，屆時每日處理200公噸廚餘，沼氣發電至少1160萬餘度，相當於3200戶1年用電量，售電收入超過8120萬，已有2家廠商投案，分別選定石門中八甲路周邊，以及雙溪平林里活動中心旁農地。

不過，消息一出，居民群起反彈。雙溪區居民認為，附近有觀光景點、農田，恐破壞雙溪良好環境。在地議員林裔綺說，雙溪是翡翠水庫上游水源區，不適合蓋生質能源中心，廚餘車進出也可能產生臭味，和平溪、雙溪推動觀光背道而馳，盼市府尊重民意，不要把嫌惡設施都設在偏鄉。

石門民眾也反彈，議員陳家琪認為，石門因核一廠禁限建40年，地方經濟發展停滯，好不容易等到核一廠除役，有望解除禁限建，居民反對嫌惡建設進入石門。

環保局表示，會要求廠商多溝通，市府也訂定回饋金制度，一年至少回饋730萬元給居民。環保局將多面向評估，經審查委員會討論，也會召開專家學者會議，預計下半年評選出1家廠商。

曾任高雄市環保局長的中山大學環境工程研究所教授袁中新說，相較其他農業廢棄物，廚餘做生質能所產生的有機質更高，硫化氫、氨氣味道會更重，建議業者做好除臭設備，比如有負壓廠房，臭味就不會外漏。

他說，養豬大縣都會遇到廚餘難以去化問題，高雄曾規畫在岡山郊區、鳳山汙水處理廠中做廚餘去化設施，地方政府應落實「勤查嚴管」原則，才能讓居民放心。