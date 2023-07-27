北流1.9億爭議款 文化部批柯文哲

台北流行音樂中心1.9億爭議款未歇，前巿長柯文哲前天表示「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責」、「今年7月文化部才正式回文確認不付錢」。文化部昨表示，柯文哲誤導為文化部未回文所致，必須嚴正回應，爭議調節結果早於去年4月及6月即出爐，北市府須付款，不付款須支付每月80萬利息。

柯文哲前天發布影片指出，之所以卸任前爭議款未結，是因市府是代辦工程，付這筆錢須先向文化部確認由誰支出，這是程序正義，他去年8月發函給文化部，誰知道公文旅行來回到今年7月才回文確認不付錢。

文化部昨完整公布1.9億履約爭議款細項，並發布標題為「拍片不能取代證據／公文不能選擇遺忘／欠錢不要牽拖別人」的聲明。

文化部表示，2018年行政院核定函及代辦協議書即已明確說明「應以核定預算為限」；從北市府自行提供的爭議款資料，亦顯示1.9億產生主要來自分包及展延，是2018年核定函要求的改正事項。爭議調解結果去年4月及6月即已出爐，北市府須付款，不付款即須支付每月80萬利息。

市長蔣萬安昨表示，市府研議先墊付，避免一直產生利息，最快10月議會開議通過預算就先支付，避免每月產生80萬元利息，之後編列明年度預算或用追加預算償付，也會跟文化部爭取。

柯文哲認為北市府該用二備金支應，稱蔣萬安編列明年度預算是不對的。市府發言人殷瑋表示，柯市府的二備金使用不僅北流案，先前辦城市博覽會動支二備金，現在還留在議會未通過，柯前市府也應該清楚說明。