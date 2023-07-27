快訊

杜蘇芮暴風圈節節逼近 深夜陸警區域再納彰化、南投

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北流1.9億爭議款 文化部批柯文哲

聯合報／ 記者陳宛茜林麗玉／台北報導

台北流行音樂中心1.9億爭議款未歇，前巿長柯文哲前天表示「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責」、「今年7月文化部才正式回文確認不付錢」。文化部昨表示，柯文哲誤導為文化部未回文所致，必須嚴正回應，爭議調節結果早於去年4月及6月即出爐，北市府須付款，不付款須支付每月80萬利息

柯文哲前天發布影片指出，之所以卸任前爭議款未結，是因市府是代辦工程，付這筆錢須先向文化部確認由誰支出，這是程序正義，他去年8月發函給文化部，誰知道公文旅行來回到今年7月才回文確認不付錢。

文化部昨完整公布1.9億履約爭議款細項，並發布標題為「拍片不能取代證據／公文不能選擇遺忘／欠錢不要牽拖別人」的聲明。

文化部表示，2018年行政院核定函及代辦協議書即已明確說明「應以核定預算為限」；從北市府自行提供的爭議款資料，亦顯示1.9億產生主要來自分包及展延，是2018年核定函要求的改正事項。爭議調解結果去年4月及6月即已出爐，北市府須付款，不付款即須支付每月80萬利息。

市長蔣萬安昨表示，市府研議先墊付，避免一直產生利息，最快10月議會開議通過預算就先支付，避免每月產生80萬元利息，之後編列明年度預算或用追加預算償付，也會跟文化部爭取。

柯文哲認為北市府該用二備金支應，稱蔣萬安編列明年度預算是不對的。市府發言人殷瑋表示，柯市府的二備金使用不僅北流案，先前辦城市博覽會動支二備金，現在還留在議會未通過，柯前市府也應該清楚說明。

文化部 利息 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲爆「吳欣盈不選新竹立委」 高虹安：感到可惜

北流爭議柯文哲急卸責？ 許淑華秀公文：從沒通知文化部

蔣萬安去大陸雙城論壇定了？ 北市府抽8議員自費隨行

二殯接駁車播柯文哲宣傳影片沒下架 議員酸蔣萬安支持柯還侯？

相關新聞

水源快旁擬蓋2社宅 里長憂交通

國家住都中心規畫在北市文山區羅斯福路六段142巷、景福街、溪洲街周邊兩處基地蓋上千戶社宅，因緊鄰水源快速道路，每到上班尖...

北流1.9億爭議款 文化部批柯文哲

台北流行音樂中心1.9億爭議款未歇，前巿長柯文哲前天表示「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責」、「今年7月文化部才正...

新北設生質中心 石門、雙溪反彈

新北市環保局將打造首座生質能源中心，去化廚餘並利用沼氣發電，有2家業者分別選定石門、雙溪提出企畫案，消息一出，兩地民眾反...

以人為本 塭仔圳30米道路年底完工

為解決新北新莊、泰山一帶塞車困境，也兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開闢首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完...

提升科技辦案 新北大幅更新 車牌辨識維安監視器

新北市長侯友宜昨主持市政會議，警察局長廖訓誠以「新北治安防衛城」為主題做專題報告，說明「E化天眼3D維安網」計畫，預計未...

來往捷運站省20分鐘 北市文山擬建陸橋直達新店

台北市長蔣萬安昨與文山區里長舉辦座談會，文山區試院里距新北市新店區的捷運大坪林站相當靠近，里長建議增設人行陸橋方便民眾來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦