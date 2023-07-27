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水源快旁擬蓋2社宅 里長憂交通

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右）昨天出席文山區里長座談會，有里長對蔣萬安比出愛心，蔣萬安也立刻回比。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨天出席文山區里長座談會，有里長對蔣萬安比出愛心，蔣萬安也立刻回比。記者胡經周／攝影

國家住都中心規畫在北市文山區羅斯福路六段142巷、景福街、溪洲街周邊兩處基地蓋上千戶社宅，因緊鄰水源快速道路，每到上班尖峰就已塞爆，多位里長憂心，未來若又要湧入兩千戶社宅，恐造成里民交通大災難，市長蔣萬安承諾向中央反映；國家住都中心表示，未來將研議釋出公共停車位等方案，提出最適合地區的規畫。

住都中心規畫水源快速道路周邊建2處社會住宅，其中社宅「和隆安居」目前規畫一千戶，現況為內政部建築研究所、營建署檔案庫房及城鄉發展分署北部規畫隊；僅一街之隔的「慶仁安居」現況為營建署檔案庫房、新工處停放工程車、營建署北工處機電所、中和工務所及北市新工處辦公大樓及倉庫，預計規畫973戶，兩處預計2028年完工。

蔣萬安昨辦文山區里長座談，萬和里長吳祚榮說，中央拚社宅政績，感覺現在是只要有地就想蓋，目前這兩塊社宅，基地旁有水源快速路，再來是防洪牆僅雙向單車道，堤防旁又有路邊停車；基地另一側景福街等僅有單向一線道，周邊又有欣欣客運的停車調度場，景福街等上班尖峰容量早已達飽和，已到塞車的E級服務水準。

景慶里長蔡岳澄也表示，居民都很擔心若社宅大量住戶湧入後，會造成周邊交通更塞，尤其水源快速道路、景福街原本交通狀況就很不好，應該要先做好交通環境評估，才來蓋社宅。

蔣萬安表示，今年3月中央住都中心有辦過說明會，市府都有派人參加，市府都發局會跟中央住都中心溝通，中央整體社宅規畫，要納入地方心聲。

國家住都中心表示，住都中心3月1日就曾到地方辦過說明會，當時里長反映周邊水源快速道路及羅斯福路口塞車問題，未來將參考地區建議，調整施工車輛動線，釋出公共停車位，並研議合適的出入口，會配合北市相關審議委員會建議，提出最適合地區的規畫。

社宅 北市 蔣萬安

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