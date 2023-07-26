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颱風杜蘇芮穿越巴士海峽 東北角還有人要衝浪遭勸離

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角受颱風外圍環流影響出現長浪，海巡人員勸導2名男子不要下水衝浪。記者邱瑞杰／翻攝
東北角受颱風外圍環流影響出現長浪，海巡人員勸導2名男子不要下水衝浪。記者邱瑞杰／翻攝

東北角海域今天有民眾前往衝浪，雖然新北市政府未宣布禁止、限制水域活動，但因岸際已見長浪，海巡單位仍執行觀浪勸離勤務，提醒2名男子不要下水，對方也接受，打消衝浪念頭。

中度颱風杜蘇芮今天進入台灣南部巴士海峽，往西北方向前進，暴風圈觸及南台灣。海巡人員說，新北市政府尚未發布禁限制水域活動公告，但東北角受颱風外圍環流影響，沿海有長浪發生，呼籲民眾不要到海邊戲水、觀潮、垂釣等水域遊憩活動，以免憾事發生。

海巡單位今天執行觀浪勸離勤務，在東北角龍洞地質公園到大 窟澳號等處，派遣岸巡人員實施定點及機動巡邏，提醒民眾注意自身安全，不要前往海邊觀浪。岸巡人員在福隆海岸，發現2名男子帶衝浪板出現，成功勸導他們不要下水。

東北角受颱風外圍環流影響出現長浪，海巡單位呼籲民眾不要到海邊活動，以免憾事發生。記者邱瑞杰／翻攝
東北角受颱風外圍環流影響出現長浪，海巡單位呼籲民眾不要到海邊活動，以免憾事發生。記者邱瑞杰／翻攝

杜蘇芮颱風 颱風

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