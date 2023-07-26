黃國昌保護區土地尚未申設停車場 7月29日最後通牒

前立委黃國昌汐止保護區土地遭質疑有停車場。新北市交通局說，已發函要求29日前依法申設停車場，否則移請裁處。城鄉局說，21日已勸導，如果1個月內未改善，最重可罰30萬元。

民主進步黨籍新北市議員張錦豪日前在社群網站臉書（Facebook）表示，黃國昌女兒持有的新北市汐止區水源段162地號、黃國昌持有的163地號，共有20到25個停車位。另有媒體報導，土地承租人指是自己把土地改為停車場使用，黃國昌不知情。

經交通局現場勘查，汐止區水源路2段查無申請設立收費停車場的資料或紀錄。汐止區水源段162與163地號土地雖有停車，但未發現收費事實，無事證直接認定是「收費停車場」，因此交通局無從裁罰。

不過，根據新北市政府資料，汐止區水源段162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」，同地段163地號土地是「道路用地」。

關於保護區、道路用地是否可當作停車場，市府交通局說，依據「利用都市計畫空地申請設置臨時路外停車場辦法」，私人土地在尚未被徵收使用情形下，可依法申請設置「臨時路外停車場」，經與其他相關機關會勘、確認並核准後，就可當作私人或公共停車場使用；經查，黃國昌與女兒這處土地未獲設置許可。

新北交通局說，「道路用地」屬既成道路，本來就可停放車輛，不需申請臨時路外停車場；不過「保護區」土地則有申設必要，日前已發文給地主，要求在15天內申請臨時路外停車場設置許可。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天告訴中央社記者，地主收到函文後很快就回應，表示已轉達給承租者，要求合法使用。不過交通局截至26日下午仍未收到申請書，如果至29日仍未申請，將移請城鄉局裁處。

新北城鄉局說，7月21日已進行勸導，給予1個月改善期。屆時如果收到交通局移請裁處的函文，且1個月內又未如期改善，將依都市計畫法裁處新台幣6萬到30萬元罰鍰。