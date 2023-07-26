北市文山區擬興建陸橋直達新店 節省20分鐘路程

台北市長蔣萬安今天與文山區里長舉辦座談會，由於文山區試院里的捷運站直線距離與大坪林站最接近，里長表示希望增設人行陸橋方便民眾來往捷運站，獲得蔣萬安允諾，未來試院里民來往捷運站可大幅縮短20分路程。新北市新工處對此表示，此案2021年起提出建造陸橋需求，並於今年6月雙北市獲得初步共識，此計畫將由台北市府主政。

文山區試院里人口多達7千人，周邊苦無捷運站通勤，雖然捷運大坪林站僅約5百公尺之遙，但因景美溪分界無法直達，需繞路步行景美溪橋約半小時才能到站，地方民眾希望增設人行陸橋，方便通往大坪林站。

今天台北市長蔣萬安與文山區里長舉辦座談會，文山區試院里里長廖欽銅再次提出增設人行陸橋計畫，獲得蔣萬安允諾。廖欽銅表示，這計畫已經提出多年，也是地方民眾期盼建設，不只能嘉惠試院里7千居民，周邊民眾也能獲得同等效益，陸橋蓋好後，試院里居民僅需約10分鐘即可來往大坪林站，免去繞路之苦。

此陸橋預計規劃由北市文山區和興路44巷連接新店區民權東街，長度約100公尺。新北市議員王心華則表示，蔣萬安提出人行陸橋連結北市試院里及新北寶安里方案，除可讓北市民眾更容易到捷運及未來環狀線，也可連結兩岸河濱公園及步道，讓新北民眾能更便捷享受河川兩岸休憩資源。有關橋樑設計、上下橋動線和引道，應在設計階段與地方充分溝通，才能讓人行陸橋發揮最大效益。

新北市新工處對此表示，此案為雙北合作會議，由台北市主政提出該計畫，自2021年起提出建造陸橋需求，對於結構、高程、工程可行性、河防安全及使用範圍提起討論，並於今年6月獲得初步共識，以不取得私有土地方式辦理，下一階段請台北市辦理地方說明會，收整地方意見後續辦。