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新北盼打造生質能源中心遭反對 學者建議2招讓居民安心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
養豬戶不再用廚餘飼養，廚餘去化成問題。本報資料照
養豬戶不再用廚餘飼養，廚餘去化成問題。本報資料照

新北市環保局將以BOO模式打造首座生質能源中心，已有2家廠商分別選定石門、雙溪提出企畫，但當地居民皆反對。中山大學環境工程研究所教授袁中新認為，因養豬戶不再用廚餘飼養，廚餘去化成問題，認為不應一昧反對，建議業者應有完備的除臭設施，地方政府也要「勤查嚴管」，才能讓附近居民放心。

袁中新說，相較其他農業廢棄物，廚餘做生質能所產生的有機質更高，硫化氫、氨氣味道會更重，建議業者應該做好除臭設備，比如有負壓廠房，將有臭味的氣體集中後，經過水洗把味道洗掉或是燒掉，臭味就不會漏到外面去。

過去曾任高雄市環保局長的袁中新說，因非洲豬瘟疫情肆虐，2018年農委會便限制廚餘餵養豬，中小型養豬戶多數不具備烹煮設備，紛紛換成飼料餵養，養豬大縣都遇到相同問題，就是大量廚餘難以去化，當時高雄市曾規畫要在岡山郊區、鳳山汙水處理廠中做廚餘去化的設施。

袁中新說，既然產生廚餘難以去化問題，就要解決問題，而非一昧反對，地方政府應落實「勤查嚴管」原則，才能讓附近居民放心。他也以自身經歷出發，從小居住土城工業區，附近有樹林焚化廠、三峽焚化爐、垃圾掩埋場等設施，但不會天天聞到惡臭。

廢棄物

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