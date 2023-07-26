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髒亂點變身小花園 淡水沙崙里長種香茅美化環境

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區沙崙里一處髒亂點，經里長彭瑀筑種植檸檬香茅，環境美化成為一處小花園。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙里一處髒亂點，經里長彭瑀筑種植檸檬香茅，環境美化成為一處小花園。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡海路184巷與206巷的轉彎小角落，可以看到有一片不到10坪大小的小花園，這是沙崙里長彭瑀筑在今年所種植的檸檬香茅，原本這一塊小小角落常常被丟棄許多垃圾形成里內令人頭痛的髒亂點，在里長彭瑀筑與志工們的精心整理之後，環境美化成為一處小花園。

沙崙里長彭瑀筑表示，過去這裡雖然只是不到10坪空間大小，但一旁就緊鄰運動場地，還有許多樹木，常常被丟棄許多的家用廢棄物形成垃圾堆積發出惡臭，就算貼了公告也沒有多大的效用，因此里長就與志工們動動巧思，將這裡整理翻土，種出沙崙里的小小確幸。

里長彭瑀筑指出，這一塊小花園都是里內志工及里長去找來許多的空心磚，排列而成的小花圃，種出檸檬香茅，而未來這些種出來的植物也可以做為里內課程使用，例如：製作香皂課程、防蚊液等等，也可以在節慶分送給里民，而未來在維護上志工也會定期巡檢來照顧這些檸檬香茅植栽，也請大家不要丟垃圾，一起維護里內綠美化環境。

淡水

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