淡水山區農場火龍果盛產 夏日消暑聖品又大又甜

新北市淡水區番薯里一座隱身山區的農場，竟然有種植滿滿的火龍果，目前農場種植有一分多地面積，夏天就是火龍果的盛產季，農場採自然農法種植，一年可以收成7到8百斤左右的火龍果，一般看到的紅白肉色都有，甜度也相當高。

一刀切下，火紅色的外皮還有那飽滿多汁的果肉，讓人好想嚐一口，在新北市淡水山區隱身在番薯里當中的一座農場，裡面竟然有種植滿滿的火龍果，農場主人說，目前種植有一分多地面積，而夏天就是火龍果的盛產季，農場採自然農法種植，一年可以收成7到8百斤左右的火龍果，一般看到的紅白肉色都有，甜度也相當高。

農場主人吳明燦表示，在平日還得在三芝工廠工作，只有假日才可以到農場兄弟兩一起經營這座農場也已經十多年，種植出許多的水果與農作物除了火龍果之外，還有山藥、洛神花等等可說是讓他展開了不一樣的斜槓人生，而農場生產的火龍果不只是都非常大顆，還很多汁，甜度又高，也讓他在淡水的水果市場當中，打出了一片天，吃在地最新鮮的夏日消暑聖品。

農場主人說，目前農場當中，種植火龍果在每年的五月就可以開始準備開花結果，而火龍果雖然屬於夏天氣候型水果，但在淡水種植也是要花不少心力來照顧，進到冬天就無法生產果實，所以在夏天這段期間，也種出許多品種的火龍果，在未來還有紅白色相間的火龍果可以採收，除了將這美味以自然農法種出的在地鮮甜水果生產給在地人消暑之外，未來更希望可以開放民眾觀光採果，朝向更多元的方向，帶給大家體驗。