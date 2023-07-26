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北流爭議柯文哲急卸責？ 許淑華秀公文：從沒通知文化部

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
斥資60億打造的台北流行音樂中心，後續衍生1.9億爭議款，引爆柯、蔣市府隔空交火。圖／聯合報系資料照
斥資60億打造的台北流行音樂中心，後續衍生1.9億爭議款，引爆柯、蔣市府隔空交火。圖／聯合報系資料照

北流1.9億元爭議款未結，引爆前朝柯市府、蔣市府隔空交火。民進黨籍北市議員許淑華今公布8份公文，證明前市長柯文哲根本沒有通知過文化部要參與開會調解，直到最後要付款了才通知文化部，還酸說這是柯文哲的台北鬼故事，卸任後把責任推給中央與蔣市府。

許淑華表示，文化部同意撥給柯市府蓋北流的預算上限就是60億，之外的1.9億追加款，就是柯市府要負責。柯文哲不斷地把簡單的問題複雜化，指責文化部公文往來拖延時間，指責台北市長蔣萬安可以用第二預備金付錢，就是卸任後想將責任推給文化部跟蔣萬安。

許淑華說，柯市長有時間拍影片稱讚自己「了不起負責」，卻沒時間跟大家解釋，為什麼「負責」的柯市長，在任時只負責把帳單傳給文化部，就要文化部多付1.9億？難怪文化部要花那麼長的時間去釐清相關爭議款項的項目、原因及責任歸屬，也不斷提醒台北市當初談好的統包價格就是60億，這並不是延宕，是替納稅人嚴格把關。

許淑華還拿出8份北市府送文化部要1.9億的函文及歷程中的調解紀錄，她說，整個調解過程中，北市府從未通知文化部參與開會調解，直到最後要付1.9億了才通知文化部。若找包商幫忙蓋房子，談好最多就只出60億，過程中包商自行追加預算都沒通知，房子蓋好才送62億帳單，「你收到帳單會馬上付錢？還是會花時間去釐清哪些錢是該付的？多的錢是誰的責任？」

許淑華指出，誰要為此負責付錢是必須去釐清的，特別當掌管的是公家預算，動支科目都有一定限制，更必須嚴加審查，不是一句「用二備金付錢」就能解決的。柯文哲負責任不是拍拍影片，嘴巴上說說就可以了。

許淑華批評，平常說自己最認真最負責的人，真正要負責時，又變成「你負責我買單」，是最令人看不起的。又想要北流開唱當政績，又罵北流都是太監，又不願意在任內結清1.9億追加款，這就是柯市長負責任的表現？市民最在意的是，把財政紀律掛在嘴邊的柯市長，為何不在任內編列預算付清北流的1.9億，替台北市民省下每月80萬的利息？

民進黨籍台北市議員許淑華今天揭露8份柯市府時期的公文，要追加預算的過程中都沒有通知文化部。圖／北市議員許淑華提供
民進黨籍台北市議員許淑華今天揭露8份柯市府時期的公文，要追加預算的過程中都沒有通知文化部。圖／北市議員許淑華提供
民進黨籍台北市議員許淑華今天揭露8份柯市府時期的公文，要追加預算的過程中都沒有通知文化部。圖／北市議員許淑華提供
民進黨籍台北市議員許淑華今天揭露8份柯市府時期的公文，要追加預算的過程中都沒有通知文化部。圖／北市議員許淑華提供
民進黨籍台北市議員許淑華今天揭露8份柯市府時期的公文，要追加預算的過程中都沒有通知文化部，直到要付款時才通知。圖／北市議員許淑華提供
民進黨籍台北市議員許淑華今天揭露8份柯市府時期的公文，要追加預算的過程中都沒有通知文化部，直到要付款時才通知。圖／北市議員許淑華提供

文化部 許淑華 柯文哲

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