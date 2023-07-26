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提升科技辦案 新北5年要汰換3千多具車牌辨識維安監視器

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北近年持續加強治安，宣示要「E化天眼3D維安網」，預計未來5年內將更新汰換3254具監視器，升級有車牌辨識功能。圖／新北警察局提供
新北近年持續加強治安，宣示要「E化天眼3D維安網」，預計未來5年內將更新汰換3254具監視器，升級有車牌辨識功能。圖／新北警察局提供

新北近年持續加強治安，宣示要「E化天眼3D維安網」，預計未來5年內將更新汰換3254具監視器警察要透過監視器辦刑案時，只要在公務電腦中輸入車牌號碼即可查到歷史軌跡，辦案更加方便快速。

過去警察要透過監視器辦刑案時，都只能以肉眼找作案汽車車牌。新北今日召開市政會議，警察局長廖訓誠以「新北治安防衛城」為主題做專題報告，報告中提及新北未來5年將大幅更新汰換維安監視器。

廖訓誠表示，新北持續運用智慧科技強化偵查訓練、數位證物鑑識等，並推動交通科技執法，降低事故肇因，同時建置「E化天眼3D維安網」，預計未來5年將更新汰換3254具監視器，其中也會在淡水新市鎮、塭仔圳重劃區增建監視系統，並提升監視器畫素，導入車牌辨識功能，可查詢歷史軌跡與即時追蹤告警，以利犯罪偵查。

警察局指出，全新北有上萬具監視器，為讓辦案更加順利，先前即在市區有部分更新，結果成效很好，因此近期規畫大幅度更新，只要輸入車號就能查到歷史軌跡、即時追蹤告警、圓形查詢功能等，監視器不只有提升畫素，也進化有雲端功能。

警察局補充，過去一些新興地區如淡水新市鎮、塭仔圳重劃區，人口較少，因此較少監視器，接下來也會隨地方發展擴建；未來警方辦案要調資料，只要在公務電腦中即可進入系統觀看，非常方便。

新北市長侯友宜今召開市政會議，警察局以「新北治安防衛城」為主題做專題報告。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今召開市政會議，警察局以「新北治安防衛城」為主題做專題報告。記者李成蔭／攝影
新北近年持續加強治安，宣示要「E化天眼3D維安網」，預計未來5年內將更新汰換3254具監視器，升級有車牌辨識功能。圖／新北警察局提供
新北近年持續加強治安，宣示要「E化天眼3D維安網」，預計未來5年內將更新汰換3254具監視器，升級有車牌辨識功能。圖／新北警察局提供

監視器 新北 警察

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