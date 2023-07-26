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新泰塭仔圳30米道路年底完工 加設行人庇護島增加安全

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為解決新莊泰山塞車狀況及兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開創首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工。圖／新北市地政局提供
為解決新莊泰山塞車狀況及兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開創首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工。圖／新北市地政局提供

為解決新莊泰山塞車狀況及兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開創首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工，新北市副市長陳純敬今天到工區了解現況，地政局表示，30米道路總計6線道，屆時也會成為主要道路，也增加行人庇護島、行穿線退縮等，打造更安全友善的用路環境。

塭仔圳市地重劃為新北市重要建設之一，以大規模的防災型都更為概念，開闢公共設施、改善環境品質，也提供社福、醫療等用地。新北地政局長汪禮國指出，有鑑於區內首條30米道路即將在年底完工，屆時可以串聯新莊、泰山，並接通新莊中正路，再加上鄰近輔大醫院，必定成為區內主要交通要道。

除了規劃完善的人行步道，也會打造人本交通環境，增加行人庇護島、行穿線退縮等，並全面檢視整個重劃區的道路交通系統，以人為本位，打造更安全友善的用路環境。

汪禮國表示，區內首座滯洪池「廣停三地下滯洪池」也將於年底完工，具有里程碑意義，完工後地面將開放給民眾停車，待區內共15座滯洪池全數完工，便可完善治水防洪設施，防治積淹水問題。

汪禮國說，在塭仔圳長達4年的施工期間，除了要求工程單位確保施工品質、工程安全外，也必須時刻保持區內溝渠通暢、不定時巡倒清刷，以降低汛期強降雨衝擊、防治登革熱、解決工區揚塵問題，期待今年底塭仔圳工程的初步成果。

新北市議員鍾宏仁表示，他希望工程進度可以再加快一點，經過成已經比較少看到施工，但工程範圍圍很大，如果能縮短工程時間是最好的，他也要求品質要做好，因為是新的重劃區，就要用最高標準一次做好，不要像舊社區是「穿著西裝改西裝」，後面碰到問題還要修改。

市議員陳世軒認為，台灣被形容為行人地獄後，行人權益意識抬頭，塭仔圳把行人安全與權益納入優先考量是樂觀其成，但也呼籲市府不要影響到行車動線，包含日後有新工程，都要在規劃時做通盤檢討，才不會影響行車、行人動線。

新北市地政局表示，30米道路總計6線道，屆時也會成為主要道路，也增加行人庇護島、行穿線退縮等，打造更安全友善的用路環境。圖／新北市地政局提供
新北市地政局表示，30米道路總計6線道，屆時也會成為主要道路，也增加行人庇護島、行穿線退縮等，打造更安全友善的用路環境。圖／新北市地政局提供
為解決新莊泰山塞車狀況及兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開創首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工，新北市副市長陳純敬今天到工區了解現況。圖／新北市地政局提供
為解決新莊泰山塞車狀況及兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開創首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工，新北市副市長陳純敬今天到工區了解現況。圖／新北市地政局提供
為解決新莊泰山塞車狀況及兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開創首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工。圖／新北市地政局提供
為解決新莊泰山塞車狀況及兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開創首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工。圖／新北市地政局提供

滯洪池 重劃區 陳世軒

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