雙城論壇11名議員隨團 藍白皆派人未有綠

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中央社／ 台北26日電
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談會，對於雙城論壇籌備進度表示，目前整個籌辦工作都很順利。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談會，對於雙城論壇籌備進度表示，目前整個籌辦工作都很順利。記者胡經周／攝影

台北上海雙城論壇擬8月下旬登場，議員以公費、自費隨行，公費為3名國民黨議員中籤，北市府今天委由市議會抽8名自費議員名單，包含民眾黨籍陳宥丞，未有民進黨議員。

「2023台北上海城市論壇」預定8月下旬登場，為期3天，台北市政府尚未公布出席雙城論壇名單，預期台北市長蔣萬安可能親自率團，隨行議員部分包含3名公費、8名自費。

北市議會24日進行公費訪團議員抽籤，共16名議員報名，最終由國民黨籍市議員陳重文、鍾沛君和無黨籍議員陳政忠中籤。

北市府今天委請北市議會抽出8名自費隨行議員名單，結果出爐，依抽出順序包含國民黨議員張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰，台灣民眾黨籍議員陳宥丞，國民黨議員郭昭巖、耿葳、楊植斗，名單內未有民進黨議員。

陳宥丞接受媒體電話訪問時表示，因前市長柯文哲任內堅持及重視兩岸交流等，才能讓雙城論壇至今都可順利舉辦，且柯文哲對兩岸立場始終未變，擔任北市議員認為應隨團監督北市府，且也符合民眾黨過去對兩岸政策立場。

台北市議會民進黨團總召簡舒培接受媒體電話訪問時指出，黨團對兩岸交流樂見其成，尊重黨籍議員各自決定是否參與雙城論壇，不過，中國近期持續以共機擾台，台北市政府派員參加雙城論壇若未獲對等尊嚴，才是導致民進黨議員參加意願低的原因。

她說，從議員抽籤結果看出國民黨籍議員踴躍參與，除要替市長蔣萬安捧場也為增加活動正當性，對於蔣萬安可能親自率團，呼籲應堅持台灣不被矮化原則，且不要再出現柯文哲當時出席時提及兩岸一家親等言論事件。

議員 雙城論壇

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