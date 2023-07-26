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秉持「錢財死不帶去」 60歲建築師捐新北13輛復康巴士

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
李福田捐給新北共13台復康巴士，這次捐贈也特別紀念兄長李文芳。圖／新北市社會局提供
李福田捐給新北共13台復康巴士，這次捐贈也特別紀念兄長李文芳。圖／新北市社會局提供

新北市蘆洲市民李福田今天捐贈一輛福斯雙乘座位復康巴士，至今共贈新北市13輛，編號為「福田43」，代表捐贈給全國第43輛，還有其他身障輔具、醫療器材及消防裝備等。60歲李福田雖低調未現身，由車商代替受贈感謝牌，李福田說，錢財生不帶來、死不帶去，才會希望透過捐車行善。

經統計，2021年新北市受贈52輛、2022年受贈53輛，今年截至7月26日已受贈39輛，預計後續捐贈共24輛。社會局表示，一輛復康巴士每月營運費用約6萬7千元，一年營運費用約80萬4千元；至於駕駛部分，每年委外民間基金會營運費用約3億元，由基金會去媒合駕駛開復康巴士，目前未有缺司機問題。

「錢財生不帶來、死不帶去。」李福田從2011年陸續捐贈新北市復康巴士，他說，做善事是受到父母啟發，因為蘆洲老家世代務農，父母為他取名為「福田」，小時候以為是要叫他種田，長大後才了解父母期許他能「種福田」，才會希望透過捐復康巴士來行善，「唯有行善為樂，廣植福田」。

李福田從事建築業，個性低調，但賺了錢想回饋社會，他捐贈復康巴士的足跡，遍及全國各縣市和偏鄉。社會局表示，今年4月24日還揪親友捐贈市值330萬元的爬梯機10台及製氧機50台，也曾以蘆洲福安宮名義，捐贈2台早療車供新北市巡迴偏區進行兒童早期篩檢和療育，這次捐贈復康巴士，也特別紀念兄長李文芳。

社會局副局長許秀能表示，新北市歷年共接受民間捐贈667輛復康巴士，扣除逐年達使用年限汰換，目前實際投入營運552輛，每年服務達60多萬人次。目前新北個人捐贈者部分，李福田捐贈13輛為第二名，第一名為一對夫婦捐贈14輛，均低調行善，希望造福身障朋友及失能長輩。

60歲李福田捐復康巴士，但低調未現身，由車商（右）代替受贈感謝牌。圖／新北市社會局提供
60歲李福田捐復康巴士，但低調未現身，由車商（右）代替受贈感謝牌。圖／新北市社會局提供

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