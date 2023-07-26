北流爭議北市要修SOP遭疑 黃瀞瑩批內部根本沒定調

北流1.9億元爭議款引爆柯、蔣市府隔空交火。前巿長柯文哲昨在臉書以6分半影片說明北流爭議，北市府發言人殷瑋則說回過頭去看相關SOP，也發現需要修正，所以北市法務局昨提案精進。民眾黨北市議員黃瀞瑩反擊，殷瑋對外號稱法務局要修正SOP，經其辦公室向法務局詢問，相關人士說不清楚，直呼內部根本沒有定調。

對於北流相關程序與時程，黃瀞瑩強調柯團隊已經對外做說明，蔣市府也研議用市府經費先行墊付。

她說，相較之下，殷發言人對外號稱法務局要修正SOP，其辦公室進一步向法務局詢問細節，相關人士也說不清楚，內部根本沒有定調。她期望，善於撰寫長篇論述、被蔣市長賦予「市府、媒體、市民」溝通重責的殷發言人，一定能發揮所長，先解決內部橫向意見分歧後，再與台北市議會各黨團議員溝通與說明。

黃瀞瑩強調，殷發言人的作文及論述能力優良，相信也能促進台北市政府與文化部之間的溝通，盡快向文化部爭取經費，別讓問題因為政治變得更複雜。