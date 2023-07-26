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中央規畫文山水源快旁蓋2處各千戶社宅 里長憂交通災難

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影

為了拚社宅興建，中央住都中心規畫在文山區羅斯福路六段142巷、景福街、溪洲街周邊兩處基地蓋各千戶社宅，但因周邊緊鄰水源快速道路，周邊路段路幅小，每到上班尖峰就已塞爆，周邊多位里長憂心，未來若又要湧入兩千戶社宅，恐造成里民交通大災難，盼社宅規畫在有效交通配套前，先暫緩。

市長蔣萬安表示，終究這裡在台北市，里民意見非常重要，絕對會幫市民權益把關，持續將地方聲音反映給中央，中央規畫社宅也應納入地方心聲。

目前中央住都中心規畫在文山區水源快上橋處、景福街等周邊，興建2處社會住宅，其中「和隆安居」目前規畫一千戶，現況為內政部建築研究所、營建署檔案庫房及城鄉發展分署北部規畫隊、預計2028年完工；另一處「慶仁安居」僅與「和隆安居」一街之隔，現況為營建署檔案庫房、新工處停放工程車、營建署北工處機電所、中和公務所及北市新工處辦公大樓及倉庫，預計規畫973戶，同樣預計2028年完工。

周邊萬和里長吳祚榮說，中央拚社宅政績，感覺現在是只要有地就想蓋，地方里長也都不會去阻擋蓋社宅，因社宅是繁榮地方，但興建前，還是先要評估地方交通能不能負荷，以目前周邊道路路幅小，「蓋社宅下去未來(交通)會很糟糕，根本行不通」。

吳祚榮說，目前中央規畫的這兩塊社宅，基地旁有水源快，再來是防洪牆僅雙向單車道，堤防旁又有路邊停車；基地另一側景福街等僅有單向一線道，周邊又有欣欣客運停車調度場，景福街等上班尖峰容量早已飽和，已到塞車的E級服務水準，很擔心未來只有書面審查，根本沒有實際了解周邊交通、居住品質狀況。

景慶里長蔡岳澄也表示，居民都很擔心若社宅大量住戶湧入後，會造成周邊交通更塞，尤其水源快速道路、景福街原本交通狀況就很不好，應該要先做好交通環境評估，才來蓋社宅。另外，居民也擔心會不會排擠在地居民就近入學名額。

周邊里長呼籲，中央住都中心規畫社宅，應該要先做出有效的交通配套，包括規畫興建替代道路等，若沒有有效交通配套下，就應該先暫緩社宅規畫。

對此，蔣萬安今天出席文山區里長座談表示，的確中央要在文山區規畫兩處社宅，戶數約1千9百多戶，里長很在意周邊交通、還有學區等問題，也對未來社宅量體有一些想法，今年3月中央住都中心有辦過說明會，市府都有派人參加，市府有彙整地方意見給中央，會持續聆聽地方意見。

蔣萬安提到，他也會持續跟中央內政部反映，市府都發局也會跟中央住都中心溝通，終究這裡在台北市，里民意見非常重要，絕對會幫市民權益把關，會站在市民立場向中央反映，尤其中央未來整體社宅規畫，要聆聽地方意見，納入地方里民心聲。

中央「和隆安居」社宅，目前規畫戶數為一千戶，預計2028年完工。圖／北市文山區公所提供
中央「和隆安居」社宅，目前規畫戶數為一千戶，預計2028年完工。圖／北市文山區公所提供
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
中央規畫的「慶仁安居」社宅，預計規畫973戶，預計2028年完工。圖／北市文山區公所提供
中央規畫的「慶仁安居」社宅，預計規畫973戶，預計2028年完工。圖／北市文山區公所提供
在地里長說，地方里長都不會去阻擋蓋社宅，因社宅是繁榮地方，但興建前，還是先要評估地方交通能不能負荷，以目前周邊道路路幅小，「蓋社宅下去未來(交通)會很糟糕，根本行不通」。圖／萬和里長吳祚榮提供
在地里長說，地方里長都不會去阻擋蓋社宅，因社宅是繁榮地方，但興建前，還是先要評估地方交通能不能負荷，以目前周邊道路路幅小，「蓋社宅下去未來(交通)會很糟糕，根本行不通」。圖／萬和里長吳祚榮提供

社宅 北市 蔣萬安

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