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誇新北警政優良 侯友宜批中央沒管好犯罪工具源頭

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今日主持市政會議。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日主持市政會議。記者李成蔭／攝影

新北近年持續提升治安，市長侯友宜表示，重要是將防治工作做好，這需要跨局處合作，但他也說，很多犯罪工具源頭都在中央，中央把源頭斷掉，就可大幅減少犯罪，底下就少很多負擔，否則光靠地方去查是沒辦法根除的。

新北今日召開市政會議，警察局以「新北治安防衛城」為主題做專題報告，市長侯友宜主持會議並於會後裁示，警察很辛苦，要負責治安、交通、為民服務等三項工作，過去之所以治安不好不是警察不用心，而是很多事情要市府各單位一起面對。

侯友宜指出，這幾年包含養生館、網咖電競業、電子遊藝場、重大治安顧慮場所皆大幅減少，這主要是第三方警政從100年3月成立公共安全聯合稽查小組來跨局處執行，所有安全都是相輔相成的。

侯友宜認為，要讓警察安心去面對打擊犯罪，就要把預防工作扛起來，但不能把預防工作都丟給警察單位來做，預防工作多一點，警察事情就少一點，謝謝團隊及警察局這幾年作第三方警政，顧好治安，新北犯罪率也達到新低，尤其肅槍還拿到特優。

侯友宜表示，不管肅槍、黑道幫派打擊，警察不但不能手軟，還要追究到底，把源頭斷掉。他話鋒一轉也說，犯罪工具源頭都不會在警察局 ，很多管理都是在中央，包括詐騙及工具等，中央只要把工具斷掉，犯罪者沒辦法使用工具，就可大幅減少犯罪，所以有時候很多治安問題光靠地方去查察、底下第一線作戰，是沒辦法根除的，反而讓警察充滿危險。

侯友宜說，行政院各部會首長把源頭顧好，底下就少很多負擔，有時看槍枝流落的還是滿多，還是要想辦法一個個找回來，詐騙也一樣要管好，更重要是對黑道幫派要有系統性管理，不能放任不管，警察才好做事，新北在這方面都很好，快速反應。

侯表示，提升科技偵查也很重要，應該要把很多配備給警察，中央沒辦法給的，市府要全力支持，把科技偵查提升，讓警察有良好工作環境。

新北市長侯友宜今在市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今在市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

警察 侯友宜

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