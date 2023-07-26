新北生質能源中心2廠商投案選定石門、雙溪 居民反彈

新北市環保局3月公告將以BOO模式打造首座生質能源中心，現已有2家業者分別選定石門、雙溪，提出企畫案，但消息一出兩地的民眾都反彈。新北環保局說，6月開完說明會後，廠商已將民眾反饋建議回覆給市府審查，待可行性評估、專家審查後，預計下半年將評選出一家廠商。

由於非洲豬瘟多以廚餘傳播，養豬戶多改成飼料不再以廚餘餵養，加上傳統堆肥所需空間大，易造成當地民眾反彈，新北市每天產生450噸的廚餘去化困難。因此環保局3月公告，將以BOO模式（Build興建、Own擁有、Operation營運）興建生質能源中心，廚餘在全程密閉的厭氧環境中消化，並產生沼氣發電，兼具廢轉能、綠電減碳。

環保局說，由民間擬定可行性評估報告、自備私有土地，向環保局申請投資開發，預計興建及營運期間共計25.5年，預估每日處理200噸廚餘，每年沼氣發電量至少1160餘萬度，相當於3200住宅用戶1年使用電量，售電收入達8120餘萬，現已有2家廠商來投案，分別選定石門中八甲路周邊、雙溪平林里活動中心旁的農地。

不過消息一出居民接連反對，雙溪區居民認為選址不合適，因附近有觀光景點、農田，恐破壞雙溪的良好環境；石門區民眾也反彈，議員陳家琪認為過去因核一廠，石門區禁限建長達40年，導致地方經濟發展停滯，如今好不容易核一廠除役，有望解除禁限建，她反對再有嫌惡建設進入石門。

環保局則表示，廠商陸續開完公聽會後，已將民眾意見回覆書面給市府，會要求廠商多做溝通，市府也訂定回饋金制度，一年至少回饋730萬給附近居民。目前環保局將針對可行性、財務、技術等多面向評估，經由審查委員會討論，也會召開專家學者會議，預計下半年將評選出一家廠商。