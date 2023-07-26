柯文哲稱北流我蓋我負責 北市嗆：拍影片就能解決問題？

北流1.9億爭議款，引爆柯、蔣市府隔空交火。前巿長柯文哲昨臉書以六分半影片說明北流爭議，表示「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責。」北市府發言人殷瑋反問柯文哲，如果拍影片就能解決問題，很多問題早就解決，他也舉柯文哲過去發言質疑柯自相矛盾，籲柯文哲應站前市長高度，想辦法跟中央爭取經費，不是一直把責任推給執政、想要解決問題的人。

對於北流1.9億爭議款，柯文哲還是認為應該要蔣市府用二備金支應，還稱蔣萬安要編列明年度預算是不對的，市府發言人殷瑋今天表示，這影片內容也有許多需要外界檢驗的部分，當中有很多矛盾，例如柯前市長過去受訪曾提過，跟廠商協調確定金額同不同意，中央給不給不理它？不過現在又說，等到今年7月中央回文才有辦法做決定？殷瑋說，這中間矛盾這麼清楚，是否應該要被檢驗？

殷瑋也提到，根據民眾黨團說法，表示柯市府這過程中不斷努力與中央溝通，但市府現在手上看到的公文資料，去年9月、10月、11月將近這一百天，到底有什麼樣的公文溝通，詢問前市府團隊、民眾黨團都被已讀不回，這也是令人無法理解。

至於能不能用二備金支應二備金能不能這樣用？殷瑋表示，很多議員都有表達意見，尤其前柯市府的二備金使用狀況，不僅北流這一案，先前舉辦城市博覽會動支二備金，這筆錢到現在同樣還留在議會未通過，這也是現任市府團隊必須要想辦法面對與解決，柯前市府也應該要清楚說明。