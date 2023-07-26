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北流1.9億隔空交火 蔣萬安：先墊付款、免續增80萬月息

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影

北流1.9億爭議款引爆柯市府、蔣市府隔空交火。前巿長柯文哲昨天以六分半影片說明北流爭議，表示「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責」，北市蔣萬安今回應表示，他立場是面對問題、解決問題，市府已決定先以墊付款處理，避免每個月80萬利息，但還是要議會同意，接下來再追加預算或編列明年預算償付，後續也會持續向文化部爭取。

蔣萬安今天重申，他會以市民權益為最優先考量，甚至新市府上任後，面對的各項問題，也讓他從新思考，過去市府很多沒有建立的制度，包括很多流程沒有那麼完備，思考沒有這麼周延地方，市府也都會來重新檢視。

蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，對於北流1.9億爭議款如何解？蔣萬安今表示，面對問題、解決問題是市府團隊一直以來的態度，北流1.9億調解款項，市府已經研議應會用墊付的方式，避免一直產生利息，以市民權益最最優先考量，議會同意墊付款後，最快10月議會開議這筆款項通過，就可以先行支付，避免每個月產生80萬元利息，之後就會編列明年度113年預算、或用追加預算方式來償付，後續也會繼續跟文化部爭取。

蔣萬安說，這是北市府考量最快方式，先用墊付方式處理，再後續追加預算、或編列113年預算償付。

蔣萬安也提到，這次的北流1.9億元調解款項爭議，其實當時法務局並沒有在最早時刻即時掌握，提供法律專業意見，或對整個案件進行管控，或由外部提供專業評估，所以昨天市政會議，北市法務局也在會議中提出具體建議，未來不僅是訴訟、包括仲裁或調解案，未來標的金額超過一千萬元，竟必須知會法務局，這部分，希望建立制度，將整個流程更周延，這才是確保民眾權益的關鍵。

蔣萬安 北市 柯文哲

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