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中山地下街展品靠牆邊遭網轟「比大學生做得爛」民眾駐足：內容不錯

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，不過卻被部落客指出展覽成果粗糙，僅用壓克力版貼上歷史資訊，甚至靠在牆邊，記者實際走訪，發現壓克力版已掛上牆，不少民眾觀看。記者洪子凱／攝影
中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，不過卻被部落客指出展覽成果粗糙，僅用壓克力版貼上歷史資訊，甚至靠在牆邊，記者實際走訪，發現壓克力版已掛上牆，不少民眾觀看。記者洪子凱／攝影

中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，不過卻被部落客指出展覽成果粗糙，僅用壓克力版貼上歷史資訊，甚至靠在牆邊，照片一貼出遭網友諷「比大學生做得還爛」，北捷公司說明，該展覽是25至28日展出，拍攝時間地點仍在布展，現已掛在牆上，記者實際走訪也很多民眾停下腳步觀看，更表示內容不錯，不會覺得粗糙。

日前一名部落客在臉書爆料，自己經過北捷中山地下街時發現正在展出一場歷史展，但卻發現展覽歷史內容竟是用幾塊壓克力版，甚至放在地上，讓她批評「我見過最粗糙的展覽」，她將照片分享到臉書，只見照片中展覽僅是幾塊壓克力板，靠在牆面，手法粗糙。

不少網友看到照片後紛紛留言「跟週邊國中小合作的學生作品嗎」、「比大學生做得還爛」、「國小校慶壁報比賽展出也是這樣」、「這個如果查一下預算，搞不好會有驚喜」、「珍珠板倒下不會傷人」。

北捷公司說明，該案為台北市城市發展交流促進會申請中山站藝文廊展出「2023海峽兩岸齊文化節」，展出日期為25日至28日，經過瞭解，民眾拍攝時間、地點，為該單位進行場布期間，展品暫置地面待布。目前展覽已如期進行中。

北捷表示，中山藝文廊收費為每日203元，凡政府機關、學校、個人及向政府登記有案的公司、團體，或經機關團體出具委託書的申請者均可提出。

記者實際走訪發現，放著展覽內容的壓克力版，目前均已掛在牆上，也吸引不少民眾駐足觀看，黃小姐表示，自己經過看到就停下腳步瞭解歷史，內容很豐富也很有趣；周先生也說，經過時候看一下順便吹冷氣，看不出來是壓克力版，不覺得隨便。

中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，日前卻被部落客指出，甚至靠在牆邊，手法粗糙，北捷說明，當時正在佈展，才會靠在牆邊，目前已經掛上牆。圖／取自部落客張舒婷臉書
中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，日前卻被部落客指出，甚至靠在牆邊，手法粗糙，北捷說明，當時正在佈展，才會靠在牆邊，目前已經掛上牆。圖／取自部落客張舒婷臉書
中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，不過卻被部落客指出展覽成果粗糙，僅用壓克力版貼上歷史資訊，甚至靠在牆邊，記者實際走訪，發現壓克力版已掛上牆，不少民眾觀看。記者洪子凱／攝影
中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，不過卻被部落客指出展覽成果粗糙，僅用壓克力版貼上歷史資訊，甚至靠在牆邊，記者實際走訪，發現壓克力版已掛上牆，不少民眾觀看。記者洪子凱／攝影

北捷

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