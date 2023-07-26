中山地下街展品靠牆邊遭網轟「比大學生做得爛」民眾駐足：內容不錯

中山地下街近期正舉辦「齊文化展」，不過卻被部落客指出展覽成果粗糙，僅用壓克力版貼上歷史資訊，甚至靠在牆邊，照片一貼出遭網友諷「比大學生做得還爛」，北捷公司說明，該展覽是25至28日展出，拍攝時間地點仍在布展，現已掛在牆上，記者實際走訪也很多民眾停下腳步觀看，更表示內容不錯，不會覺得粗糙。

日前一名部落客在臉書爆料，自己經過北捷中山地下街時發現正在展出一場歷史展，但卻發現展覽歷史內容竟是用幾塊壓克力版，甚至放在地上，讓她批評「我見過最粗糙的展覽」，她將照片分享到臉書，只見照片中展覽僅是幾塊壓克力板，靠在牆面，手法粗糙。

不少網友看到照片後紛紛留言「跟週邊國中小合作的學生作品嗎」、「比大學生做得還爛」、「國小校慶壁報比賽展出也是這樣」、「這個如果查一下預算，搞不好會有驚喜」、「珍珠板倒下不會傷人」。

北捷公司說明，該案為台北市城市發展交流促進會申請中山站藝文廊展出「2023海峽兩岸齊文化節」，展出日期為25日至28日，經過瞭解，民眾拍攝時間、地點，為該單位進行場布期間，展品暫置地面待布。目前展覽已如期進行中。

北捷表示，中山藝文廊收費為每日203元，凡政府機關、學校、個人及向政府登記有案的公司、團體，或經機關團體出具委託書的申請者均可提出。