北市青年失業率6都最高 補助尋職

北市15至24歲、25至29歲青年失業率六都最高，市長蔣萬安為鼓勵青年加速就業，市府規畫凡畢業前夕向就服處登記者，可獲「共享運具折價券」，另研議「大眾運輸補助」供二選一申請，至少千人受惠。綠營批就業博覽會的青年實習媒合率僅1.96%；北市就業服務處回應，學生想進半導體業、軟體業巨擘，但職缺有限，以致媒合率低。

北市今年上半年失業率15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，勞動局表示，蔣萬安已指示強化青年就業輔導，規畫青年尋職期間的共享運具折價券，凡畢業前的4至5月向就業服務處登記且接受職涯輔導，畢業後即可獲共享運具折價券，詳細金額會於明年上路前公布。

另研議等值金額的大眾運輸補助，讓北市青年求職者自由擇一申請，額度將依青年平均求職次數及每次通勤里程所需費用訂定。

勞動局說，北市每年畢業新鮮人求職數約2萬3千人，根據中央勞動部經驗青年透過公立就服機構求職比率約占12%，粗估共享運具折價券、大眾運輸補助約有數千人受惠，但也強調無人數上限。

民進黨北市議員林延鳳酸失業率是「六都雙料最差」，3月青年實習啟航X就業博覽會共1481個實習職缺，初媒423人，至6月中旬僅媒合29位青年實際上工，批蔣萬安照顧青年都是假的。

國民黨議員鍾沛君表示，從失業率和實習媒合率看，北市府做得「不夠多」是顯然的結果，畢竟北市勞動局服務的不只是台北人的就業需求，今年下半年審查預算時，議會將要求以實際需求來檢討，希望北漂台北的青年們，有朝一日也能在台北落戶。

北市就業服務處長何洪丞表示，該場就博會初媒成功423位中，學生履歷主要集中在微軟和工研院，分別是170、183份。儘管有銀行業等37家企業提供實習職缺，仍有353位學生想要進入「夢幻企業」半導體業、軟體業巨擘，但因職缺有限，以致媒合率低，許多人未能如願以償。

勞動局長高寶華指出，蔣市長認為「投資青年就是投資台北」，勞動局將積極協助青年畢業前開始職前準備，所屬就服處的台北青年職涯發展中心會提供青年免費職涯諮詢服務，今年7、8月辦理多場次職涯講座及企業參訪等活動，也提供一對一職涯諮詢、履歷健診、面試指導等服務。