北流殷鑑 北市逾千萬爭議款未來須送法務局把關

北流仍有新台幣1.9億元工程款未結清惹議。台北市法務局長連堂凱今天在市政會議動議，未來爭議款逾千萬元者都須送法務局把關，獲台北市長蔣萬安裁示通過辦理。

前台北市長柯文哲留下1.9億元台北流行音樂中心履約爭議款未付清，掀起新一波朝野攻防，監委也申請調查。民進黨團今天要求柯文哲停止卸責耍賴；民眾黨團則說，尊重監委調查權。

由於北流所積欠造成每月產生80萬元利息，現累計已破千萬元。法務局清查市府內規發現爭議款項處理存在不同規範，且北流爭議疑未落實法律意見和財務風險控管。

法務局長連堂凱今晚告訴中央社記者，依市府內部規定，一般訴訟金額超過3000萬元，應邀法務局、財務及府外專家或律師進行評估是否興訟。

針對採購爭議委員會調解部分，他說，調解委員建議與機關給付金額差距超過3000萬元時，僅需法務局表示意見，未達3000萬元者則不需法務局意見，可見把關過於寬鬆。可見一般訴訟案與採購爭議處理為兩套標準。

連堂凱還提到，一般訴訟案超過1000萬元的和解，就須進行財務及法律風險評估，但北流高達1.9億元款項卻未進行此動作，顯然不合理。

有鑑於此，他說，自己今早於市政會議提案調整行政規則，建議將爭議款項處理一致化，未來一旦案件金額超過1000萬元時，都應由法務局實質介入提供法律意見，以避免浪費公帑或非必要的訴訟。

北市府發言人殷瑋也表示，蔣萬安會中裁示，應建立明確制度，不分採購爭議或一般訴訟，只要金額超過1000萬或是社會關注的重大案件，都希望由法務局協助，讓公務員不用擔心依法行政時誤觸紅線。

蔣萬安說，審酌相關領域律師、訴訟輸或贏的後續處理等，都希望法務局提供專業意見跟實質協助，幫助市府、維護市民權益。