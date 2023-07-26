土城司法園區都計核定 明年開工

新北市土城司法園區都市計畫昨核定，將透過區段徵收方式開發，2024年開工，2027年完工。除增設金城交流道解決國道3號中和交流道交通壅塞問題，也規畫近21公頃機關用地及司法園區，及1.1公頃社宅用地及5.85公頃公園用地。

新北市城鄉發展局表示，該案計畫面積84.07公頃，鄰近土城醫院、捷運板南線土城站及新北樹林線LG11站，將畫設14.33公頃住宅區及4.7公頃商業區、12.81公頃機關用地，當中8.09公頃司法園區供未來台北看守所、台北女子看守所、新北地方法院與新北地檢署等機關進駐。

市議員廖宜琨表示，地方對司法園區計畫核定樂觀其成，土城看守所遷移後，原址要做何使用，值得好好思考，他主張可打造類似台北大安森林公園的綠地，提高土城居民生活品質。

廖也提到，該基地也是立法院遷移評估方案之一，土城人口愈來愈密集，加上金城交流道施工多少造成衝擊，擔憂土城交通難以承受。

市議員江怡臻表示，土城司法園區都市計畫案討論多年終於核定，推動能否成功，有賴中央地方充分合作。

至於新、舊園區的規畫藍圖，城鄉局說明，土城看守所現址將維持機關用地，後續視法務部提出實際遷移計畫後，再配合都市發展及公益設施需求納入檢討。新園區部分，司法園區區段徵收工程由內政部土地重劃工程處辦理，區段徵收工程完工後，預計115年用地點交給法務部及司法院。