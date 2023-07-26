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等27年 淡北道路決標 拚年底動工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

淡北道路歷經27年努力，昨天終於決標，新北市工務局說，將朝今年底動工、2029年完工通車目標邁進，期待早日改善淡水交通瓶頸，議員憂施工會出現交通黑暗期，尤其竹圍路廊會更壅塞，要求規畫疏導方案及替代道路。

淡北道路全長5.45公里，規畫為雙向四車道，未來將開放公車行駛並設置智慧交控設備，盼能有效紓解台2線竹圍路廊交通瓶頸，也將串連台北市福國路延伸工程，打造往來雙北快捷路廊，促進北投士林科技園區的開發。

新工處長王益翔說明，淡北道路、淡江大橋與淡海輕軌為中央規畫淡海新市鎮時一併提出的三大交通建設，淡海輕軌第一期已通車、淡江大橋預計2025年完工，如今淡北道路工程決標，可望趕上淡江大橋、淡海輕軌腳步，讓淡水地區交通更趨完善。

國民黨市議員陳偉杰說，地方高度關注淡北道路進度，對動工期待又擔心，深怕出現交通黑暗期，竹圍路廊將是壅塞點，必須做好疏導規畫及替代道路，盼能如期如質完工，打通淡水任督二脈。

民進黨市議員鄭宇恩表示，淡水人出入仰賴台2線，希望市府正視當地交通問題，別因施工讓淡水的塞車問題雪上加霜，要嚴格審查交維計畫，更要有替代的大眾運輸工具，建議可與北捷討論增加班次、縮短班距等作法。

淡海輕軌 淡水

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