新北取締車不讓人 1個月逾3千件

新修正道路交通管理處罰條例6月30日上路，行人路權抬頭，新北市長侯友宜昨主持道安會報，新北市警察局統計取締數據，6月30日至7月24日車輛不停讓行人違規3176件，比去年同期增加2倍以上，板橋、中和舉發件數分別477及393件較多。學者說，取締過程也是宣導，社會氛圍需要時間醞釀，禮讓行人風氣會愈來愈成熟。

新北市警察局統計，今年6月30日至7月24日車輛不停讓行人違規舉發3176件，較去年同期增2179件。為避免行人違規在道路逗留、嬉戲妨礙交通甚至發生事故，也針對行人違規加強取締，行人違規舉發1571件，較去年同期取締增加278件，成長約21.5％。

侯友宜說，維護交通秩序要多管齊下，不只是取締違規，行人教育也需要加強宣導。

警察局說明交通事故部分，今年1月至7月23日行人事故共8人死亡、1451人受傷，較去年分別減少10人死亡、194人受傷；新法上路後，駕駛不停讓行人最高可處6千元罰緩，併處違規記點3點及道安講習3小時；若因而肇事致人死傷，處新台幣7200元以上3萬6千元以下罰鍰，併處吊扣駕照1年或吊銷駕照。

新北強力執法及宣導，除由警察現場攔停舉發，也在易肇事路口設置科技執法設備，新北市設不停讓行人科技執法路口共6處，包括板橋區民生路與萬板路口，永和區永平路與中山路一段口、新莊區新泰路與中正路口、新莊區中正路與大觀路口、泰山區新北大道與泰林路口、板橋區文化路與民生路口。

新北市林姓上班族平時搭公車通勤，公司位在市區，下車後要過幾條車流量大的馬路，她觀察，嚴格執法後，幾乎每輛車都會禮讓行人先行，過馬路更安心。60歲陳姓婦人說，她腳程慢，每次過馬路會逼自己走快一點，很怕車子撞過來，現在過馬路不用再膽顫心驚了。

一名通勤往返桃園與新北的許姓上班族表示，駕車接近路口會更有警覺，提醒自己要禮讓行人，修法後，部分行人不管號誌、擅闖斑馬線，造成駕駛很大困擾。

成功大學交管系主任鄭永祥指出，新法剛上路，取締件數較多，尤其是人口密集區域更明顯，取締過程本身就是一種宣導，通常需要3個月至半年來形成一種風氣，就像搭捷運不能飲食一樣，社會氛圍需要醞釀。