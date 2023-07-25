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全台唯一！士林天德宮「升空」避颱 不讓落難神明苦於淹水
位於北市士林區三腳渡的「天德宮」是全台唯一一座可移動和升降的廟宇，為防颱風杜蘇芮，整座廟宇已升起，預計颱風過後才會放下。
台北市政府工務局水利工程處官網介紹，三腳渡位於基隆河畔、承德橋後港墘一帶，是台北最後一個渡口，因做為葫蘆堵、劍潭及大龍峒3地的對渡碼頭而得名，每年端午節大直橋下龍舟競渡的龍舟，都是在此建造；這裡還有座「天德宮」，專門收留落難神明，也是全台唯一一座可移動和升降的廟宇。
由於中颱杜蘇芮來襲，廟方將廟宇升起以免淹水，「三腳渡龍舟文化發展協會」也在臉書上PO出天德宮緩緩「升空」過程，並寫道「讓廟裡的神明們免於淹水之苦，神明們更安心地降福萬民」。
天德宮供奉70多座神像，起因於民國70年代民眾瘋賭大家樂，求明牌失準後毀損神像洩憤再丟棄，被於心不忍的當地漁民撿回，修復後再供奉，可謂是落難神明的避難所。
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