青年實習媒合率僅1.96%挨批 北市府：逾8成想進夢幻企業

北市青年失業率偏高，民進黨議員林延鳳指市府今年號稱全國規模最大且結合學生實習的「青年實習啟航X就業博覽會」，1481個實習職缺僅媒合29位青年實際上工，媒合率僅1.96%。台北市就業服務處表示，初媒成功逾8成學生投履歷給微軟和工研院，因職缺有限，以致媒合率低。

就服處長何洪丞表示，該場就博會初媒成功423位中，學生履歷主要集中在微軟和工研院，分別是170、183份。他分析，儘管有銀行業等37家企業提供實習職缺，仍有353位學生想要進入「夢幻企業」半導體業、軟體業巨擘，但因職缺有限，以致媒合率低，許多人未能如願以償。

北市今年上半年失業率15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，是六都最差，前者比去年同期多0.6%，後者則增2.3%。

國民黨北市議員鍾沛君表示，北市青年失業率高和北市青年就業環境差是兩件事，畢竟從其他5都或縣市「北漂」就業的青年，絕對遠多於從台北「雄漂」或「南漂」的青年，不能夠因為其他都市的青年放棄在設籍地求職而來北市與台北市民競爭工作機會，就說北市府做的比其他5都差或是少。

鍾沛君認為，當然從失業率和實習媒合率看，北市府做得「不夠多」是顯然的結果，畢竟北市勞動局服務的不只是台北人的就業需求。但我們身為首善之都是有責任服務更多的人，顯然去年勞動局在評估資源需求有所不足。

她說，今年下半年審查預算時，議會將要求以實際需求來檢討，而不能只看「市民」的基數，同時希望北飄台北的青年們，有朝一日也能在台北落戶，一同讓台北繼續繁榮進步。