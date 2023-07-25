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避重蹈北流1.9億爭議 蔣萬安擬優化制度不讓同仁觸紅線

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今天下午視察抽水站，上午在市政會議裁示，為讓公務員依法行政，不用擔心誤觸紅線，將建立統一制度並優化訴訟、調解府內作業流程。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安今天下午視察抽水站，上午在市政會議裁示，為讓公務員依法行政，不用擔心誤觸紅線，將建立統一制度並優化訴訟、調解府內作業流程。記者林麗玉／攝影

北流1.9億元爭議款未結，引爆前朝柯市府、蔣市府隔空交火。市長蔣萬安今天市政會議裁示，為讓公務員依法行政，不用擔心誤觸紅線，將建立統一制度並優化訴訟、調解府內作業流程。未來只要市府訴訟、採購調解、或社會關注重大案件，標的金額超過1千萬元，就需報法務局、並研判要不要找外部學者律師協助。

法務局昨市政會議臨時動議時提出北流爭議款案件，指法務局過去收到類似爭議案件，常常訴訟或調解金額都已經定案，法務局只能表達尊重，後續希望建立優化制度。

蔣萬安當場裁示，市府後續會建立制度，讓公務員能依法行政，不用擔心誤觸紅線，由法務局提供專案意見，甚至可以聘外部學者律師，提供客觀公正法律財務意見，協助市府維護整體立場、維護市民權益，將其流程化、制度化。

依「台北市政府所屬各機關法制作業應注意事項」、「台北市政府爭訟案件處理原則」規定，目前市府採購調解案件金額，若與市府預期的落差超過3千萬元以上，才需要知會法務局；一般訴訟案件則是1千萬以上就需知會法務局，並找外部專家學者進行財務法律評估風險。

因兩者標準有落差，法務局研議未來不論訴訟或採購申訴調解案件，只要標的金額超過1千萬元，或社會關注的重大案件，都需要會同法務局評估，並提供專業意見，包括調解金額、案件要不要和解、要不要上訴等。

北市 台北流行音樂中心 蔣萬安 公務員

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