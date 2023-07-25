汐止福龍宮出錢出力種櫻花 活化綠地盼成賞櫻景點

汐止區綜合運動場每天運動的人很多，不過，在運動中心前的一塊綠地，上頭好幾棵大樹都已經枯死，影響整體景觀，所以，緊鄰的福龍宮就提出認養綠美化，而在新北市議員廖先翔的協助下，寺廟出錢出力，現在已經整理並且栽種五棵櫻花樹，希望明年過年就能開花。

福龍宮主委周建明指出，之前就是一片有大約7、8棵的枯木，所以，管理委員會就有人提議能夠種植美化的櫻花樹，所以，就請新北市議員廖先翔協助辦理會勘找相關單位來看，很快的認養完成，可以種植櫻花，所以，就找了廠商來種植，現在種了五棵的櫻花，希望接下來的過年，等櫻花開的時候，讓汐止有多一個賞櫻的景點。

新北市議員廖先翔表示，汐止福龍宮就在運動場、運動中心旁邊，很感謝福龍宮管理委員會主動發現園區環境綠美化的問題，因為之前有幾棵已經死掉的樹木缺乏管理，所以，廟方就主動提出公、私協力一起把運動場附近環境做好，希望能夠認養綠帶空間，因為地是市政府後來委託給運動中心的營運單位，那一開始有一些合約上面的行政流程需要去克服，所以，有召集相關局處單位一次談好，讓行政流程加速，讓福龍宮能儘快的綠美化。

廖先翔說，今(25)日來看福龍宮已經把之前的枯木移除了，並且主動自費種了櫻花，整個費用也花了將近20萬元，將整體環境改善，很感謝福龍宮出錢又出力，也很期待未來櫻花盛開的季節，再加上有一間宮廟在旁邊，整體意象會非常美麗。