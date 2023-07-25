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淡水古蹟博物館18歲館慶 「18古怪事」系列活動登場

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水古蹟博物館舉辦「光陰淡水－18歲靚事」活動，重現「18古怪事」有趣的故事。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水古蹟博物館舉辦「光陰淡水－18歲靚事」活動，重現「18古怪事」有趣的故事。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立淡水古蹟博物館於成立18周年，特別舉辦「光陰淡水－18歲靚事」活動，重現「18古怪事」特展中，呈現早期在淡水海關碼頭舉辦的水上競賽，由新北市劇團「貪食德」賣力演出當年「西瓜拾泳」的游泳賽況，讓大家了解原來教科書上的歷史知識外，還有這麼有趣的故事。

新北市文化局副局長于玟表示，18歲象徵青春的蛻變和人生的新起點。而「光陰淡水－18歲靚事」正是為了慶祝和紀念淡水古蹟博物館設館18周年，也象徵著博物館的「成年禮」，成年後的淡水古蹟博物館將面對新的議題與挑戰，持續推動文化資產的推廣與保存，並致力於辦理各項藝文活動以促進古蹟的活化。

淡水古蹟博物館副研究員廖康吾表示，「光陰淡水－18歲靚事」系列活動自即日起至8/6（日），期間推出《18古怪事》特展、「酒復古路線-Live Podcast」、「臨危－密室逃脫」、「揮灑吧！多彩淡古」微型寫生及「怪奇創意打擊樂」等活動。最值得一提的是，《18古怪事》特展翻轉嚴肅的歷史，網羅古蹟流傳的18則古怪故事，包括鬧鬼傳說、趣味游泳競賽、吃土的浪漫事、挑牛長相的評選、辦公室半夜鈴聲、漂浮的城門及動物開趴的秘密等，並特別加入時下流行語彙、迷因與梗圖元素，打造一間奇幻又有趣的古怪事商店。也期盼透過特展讓遊客民眾了解淡水古蹟的有趣小故事。

古蹟博物館 淡水

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