快訊

爭論浮出檯面？金溥聰爆致電朱立倫「執政大聯盟是什麼」 國民黨回應了

游泳世錦賽／蝶王200蝶飛進決賽！王冠閎成史上第一人

颱風假沒了！ 全台各縣市26日皆正常上班上課

汐止木楠煤礦公園美化升級 北山里志工種花又除草

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止北山里認養木楠煤礦步道公園，利用綠美化比賽獎金，又種了一整排的仙丹，讓環境美化再升級。 圖／觀天下有線電視提供
汐止北山里認養木楠煤礦步道公園，利用綠美化比賽獎金，又種了一整排的仙丹，讓環境美化再升級。 圖／觀天下有線電視提供

汐止康寧街有一塊長長的高速公路橋下空間，北山里辦公處在向高公局認養後開始植栽綠美化，現在規畫為木楠煤礦步道公園，不但種了許多花花草草，還規劃了步道，成了附近里民散步休閒的地方，而最近更利用綠美化比賽獎金，又種了一整排的仙丹，讓環境美化再升級。

北山里長林徵熊指出，在康寧街木楠煤礦公車站旁邊，之前還沒有認養前環境不好，後來擔任里長後跟高公局、養工局配合認養，做為里內的新公園，之後在相關單位協助整理，還種下了櫻花樹、規劃石頭步道、石桌石椅等等，轉眼12年過去了，里辦公處也和志工持續的綠美化，除了基本的澆水、除草，也利用綠美化比賽獎金又種了一整排的仙丹，讓民眾有一個休憩的步道公園。

現在環境大不同，更成了附近居民散步休閒的好去處，只是這麼大的空間，要維護實在不容易，所以，里長、志工們只要有空就得來拔草整理整理，讓植物生長的更好，志工們說很願意付出，讓居住的鄰里環境越來越好，而平時除了打掃、種花、除草，當然，夏天到了最重要的水也不能缺，幸好這裡的水源沒問題，接高速公路雨水的水樸滿，這裡就有三大桶，都是用來澆公園裡的花花草草。

志工隊長說，除了日常澆水，只要發現有雜草，就會召集幾位志工來除草，整理好再澆澆水，現在花都開的很美，歡迎里民有空或是晚上，都可以到公園裡走走。

綠美化 認養 高速公路

延伸閱讀

假投資網站被警阻擋！詐團稱網站升級 女深信被騙20萬

手排版也有EyeSight！Subaru於北美推出BRZ tS煞車、懸吊再升級

多岔路口很危險 汐止福德一、環河街口增號誌

Project Highland和Cybertruck投產？因工廠升級 特斯拉第三季銷量將略為下滑！

相關新聞

青年實習媒合率僅1.96%挨批 北市府：逾8成想進夢幻企業

北市青年失業率偏高，民進黨議員林延鳳指市府今年號稱全國規模最大且結合學生實習的「青年實習啟航X就業博覽會」，1481個實...

北市今發6萬封簡訊！水門「只出不進」後4小時就拖吊 蔣萬安曝2理由

因應杜蘇芮颱風來襲，台北市長蔣萬安今天下午視察建國抽水站及抽水站總管理中心的防颱整備。為避免先前尼莎颱風環流強降雨造成百...

新住民子女在地創生培育營走訪基隆 構思1日輕旅行地圖

移民署舉辦「新住民子女多元文化在地創生培育營」，今天安排學員到基隆走訪舊漁會大樓、舊正濱派出所，見證老建築轉型成觀光亮點...

避重蹈北流1.9億爭議 蔣萬安擬優化制度不讓同仁觸紅線

北流1.9億元爭議款未結，引爆前朝柯市府、蔣市府隔空交火。市長蔣萬安今天市政會議裁示，為讓公務員依法行政，不用擔心誤觸紅...

新北第16、17家身障日照中心啟用 可服務40位身障者

為讓身心障礙朋友在地就養，新北市運用公益彩券盈餘分配基金，活化運用公有場地，於新店區中正路設置2家身心障礙者日間照顧中心...

北市青年失業率偏高 市府祭對策「求職大眾交通補助」

北市15至24歲、25至29歲青年失業率偏高，綠營議員指市府今年號稱全國規模最大且結合學生實習的就業博覽會，媒合率僅1....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦