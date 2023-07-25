汐止木楠煤礦公園美化升級 北山里志工種花又除草

汐止康寧街有一塊長長的高速公路橋下空間，北山里辦公處在向高公局認養後開始植栽綠美化，現在規畫為木楠煤礦步道公園，不但種了許多花花草草，還規劃了步道，成了附近里民散步休閒的地方，而最近更利用綠美化比賽獎金，又種了一整排的仙丹，讓環境美化再升級。

北山里長林徵熊指出，在康寧街木楠煤礦公車站旁邊，之前還沒有認養前環境不好，後來擔任里長後跟高公局、養工局配合認養，做為里內的新公園，之後在相關單位協助整理，還種下了櫻花樹、規劃石頭步道、石桌石椅等等，轉眼12年過去了，里辦公處也和志工持續的綠美化，除了基本的澆水、除草，也利用綠美化比賽獎金又種了一整排的仙丹，讓民眾有一個休憩的步道公園。

現在環境大不同，更成了附近居民散步休閒的好去處，只是這麼大的空間，要維護實在不容易，所以，里長、志工們只要有空就得來拔草整理整理，讓植物生長的更好，志工們說很願意付出，讓居住的鄰里環境越來越好，而平時除了打掃、種花、除草，當然，夏天到了最重要的水也不能缺，幸好這裡的水源沒問題，接高速公路雨水的水樸滿，這裡就有三大桶，都是用來澆公園裡的花花草草。

志工隊長說，除了日常澆水，只要發現有雜草，就會召集幾位志工來除草，整理好再澆澆水，現在花都開的很美，歡迎里民有空或是晚上，都可以到公園裡走走。