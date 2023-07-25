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颱風將至出現搶菜潮 新北三芝農友採收包裝趕出貨

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝的有機農場因應搶菜潮訂單增加，趕在颱風前採收、包裝趕著出貨。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝的有機農場因應搶菜潮訂單增加，趕在颱風前採收、包裝趕著出貨。 圖／紅樹林有線電視提供

杜蘇芮颱風來勢洶洶，雖然目前預估暴風圈不籠罩北台灣，不過市場上依舊是出現了搶菜潮，深怕颱風過境將會買不到葉菜類，甚至影響菜價，因此市場上葉菜需求大增，而在三芝的有機農場因應這波搶菜潮訂單增加，趕在颱風前採收、包裝趕著出貨。

三芝有機農場馬文權說，這批的空心菜正好長成、翠綠新鮮可以採收，在整理後秤重包裝，準備出貨，也並不是因為颱風來種得特別多，其實種植蔬菜的量都一樣，只是以往分天、分批出貨，但是受到颱風要來菜會變少、變貴的消費者預期心理影響而需求暴增，銷售通路訂貨都趕在同一天要，所以這此北台灣才會出現葉菜搶收、趕工包裝的情況。

而這次北台灣雖然被暴風圈籠罩機率低，葉菜類搶收的急迫性不如南部，但是以三芝有機農場來說，二十多座的溫室設備設施還是怕強風吹拂而會有倒塌的疑慮，因此除了加強穩固設備，葉菜類蔬果還是能收就收，以避免受風災溫室被吹倒、菜園中的心血也全泡湯。

杜蘇芮颱風 菜價

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