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新北三芝三和社區食農教育走訪家鄉 DIY洛神米糕好好吃

觀天下 ／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的三和社區舉辦食農教育體驗行銷活動，DIY製作好好吃洛洛神米糕的相關食品。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的三和社區舉辦食農教育體驗行銷活動，DIY製作好好吃洛洛神米糕的相關食品。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的三和社區於暑假期間舉辦了五個梯次的食農教育體驗行銷活動，為了回饋地方，將名額保留給在地的新生活社會福利發展促進會，帶著在地的孩子走訪家鄉，深度的認識三和社區，走訪社區中最美的三生步道，並且DIY製作好好吃洛洛神米糕的相關食品。

三和社區發展協會理事長江慶崇說，洛神花是三和社區的重要經濟作物，這次活動DIY製作的是洛神米糕與洛神仙渣茶，希望透過手作的活動，讓到訪的旅客更加的認識三和社區的特色，此外在這個行銷推廣活動中，三和社區也規劃許多社區中的私房行程，像是謝氏古厝、民主公王宮等等讓參與的民眾深度的認識社區。

這次開放的五梯次食農教育體驗行銷活動，其中還有三個梯次有名額提供報名，有興趣的民眾可以上三和社區的臉書官網觀看梯次日期與聯絡資訊報名，歡迎有興趣的民眾趁著暑假好天氣，深度走訪認識三和社區。

食農教育 DIY

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