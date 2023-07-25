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新北市府今辦就博會 2千4百個職缺媒合率44％

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北勞工局今舉辦暑假就業博覽會，提供近2400個工作機會。記者劉懿萱／攝影
新北勞工局今舉辦暑假就業博覽會，提供近2400個工作機會。記者劉懿萱／攝影

新北勞工局今舉辦暑假就業博覽會，提供近2400個工作機會，今現場來詢問的年齡層廣泛，除一般求職者外，不乏是爸媽帶著孩子了解未來就業市場方向。就服處指出，經統計參與活動545人次，投遞履歷521人次，擬錄用233人，初媒合率約44.7%。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應疫後缺工需求及畢業季求職需求，特別選在7月舉辦就業博覽會，近2400個職缺旅宿餐飲業便占近4成、一般服務業佔近2成5；而科技製造業解封後人力需求增加，開出不少職缺盼補流失人力，也是這次廠商家數最多的行業，占近4成。

騰雲科技服務黎姓人資人員說，今年來就博會的群體年齡層蠻廣的，不僅有剛出社會求職的年輕人，連還在大學就讀的學生，由父母帶來了解未來職業需要的能力及門檻，此外也有一位知名連鎖鐘錶行的員工，因公司在數位化浪潮下，有可能要縮編，因此來詢問跨領域需具備的條件，今天共面試12人次，將會有4、5位進到第二次免試，認為比之前校園徵才效益還好。

潤泰集團李姓協理則表示，公司招聘物業管理方面的人才，包括行政、機電、保全、清潔等。他認為，今年可能因適逢畢業求職季，現場多為新鮮人、役畢的青年，今天面試23人次，將錄取其中8位。

此外，勞工局也將在8月3日五股勞工活動中心、8月11日板橋和平公園市民活動中心、8月17日汐止區公所11樓禮堂辦理徵才活動，歡迎民眾前來。

新北勞工局今舉辦暑假就業博覽會，提供近2400個工作機會。記者劉懿萱／攝影
新北勞工局今舉辦暑假就業博覽會，提供近2400個工作機會。記者劉懿萱／攝影

求職 勞工局 面試

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