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北市青年失業率偏高 市府祭對策

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北即時報導

北市15至24歲、25至29歲青年失業率偏高，綠營議員指市府今年號稱全國規模最大且結合學生實習的就業博覽會，媒合率僅1.96%，批市長蔣萬安照顧青年攏是假，「放生」近400名學生。為鼓勵青年加速就業，市府規畫凡畢業前夕向就服處登記者，可獲「共享運具折價券」，另研議「大眾運輸補助」供二選一申請。

北市今年上半年失業率15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，民進黨北市議員林延鳳酸是六都雙料最差，3月青年實習啟航X就業博覽會共1481個實習職缺，初媒423人，至6月中旬僅媒合29位青年實際上工，更批勞動局檢討報告「甩鍋」稱是工研院、微軟2家廠商未提供名單，導致無法追蹤後續情況。

北市勞動局表示，認同青年求學時期的企業實習能對未來就業正向的幫助，已於5月19日邀請台大、台科大、北科大、實踐、北商、銘傳、臺師大、文化等27所大專院校及10多位各校學生代表，參與青年就業焦點座談，深化校園合作，一起推動在學時期實習。

勞動局表示，市長蔣萬安已指示強化青年就業輔導，規畫青年尋職期間的共享運具折價券，凡畢業前的4至5月向就業服務處登記且接受職涯輔導，畢業後即可獲共享運具折價券，詳細金額會於明年上路前公布。

另研議等值金額的大眾運輸補助，讓北市青年求職者自由擇一申請，額度將依青年平均求職次數及每次通勤里程所需費用訂定。

勞動局說，北市每年畢業新鮮人求職數約2萬3千人，根據中央勞動部經驗青年透過公立就服機構求職比例約占12%，粗估共享運具折價券、大眾運輸補助約有數千人受惠，但也強調無人數上限。

勞動局長高寶華指出，蔣市長認為「投資青年就是投資台北」，勞動局將積極協助青年畢業前開始職前準備，所屬就服處的台北青年職涯發展中心會提供青年免費職涯諮詢服務，今年7、8月辦理多場次職涯講座及企業參訪等活動，也提供一對一職涯諮詢、履歷健診、面試指導等服務。

青年 北市 職涯

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