發6萬多簡訊 蔣萬安2理由 若水門只出不進後4小時拖吊

因應杜蘇芮颱風來襲，台北市長蔣萬安今天下午視察建國抽水站及抽水站總管理中心的防颱整備。為避免先前尼莎颱風環流強降雨造成百齡橋下泡水車事件，北市府今年實施若水門「只出不進」後四小時關水門。市府今早已發出6萬8410封簡訊。蔣萬安表示，第一，要確保民眾生命財產安全；第二，也不希望引起後續泡水車等爭議。

蔣萬安說，北市府這樣的新措施，都會加強宣傳，屆時若水門達標準只出不進，就會加強向民眾宣傳呼籲儘速移車，若民眾沒有移車，大雨來了或水位上漲，北市府就會採取必要的公權力拖吊，確保民眾生命財產安全。

蔣萬安今天下午前往建國抽水站除視察整備情形，也視察由抽水站總管理中心下達遠端抽水命令，再由分區管理中心執行遠端操控啟動中山、洲美及迪化等3座抽水站相關設備運作，視察狀況皆正常，加強確保颱風期間抽水站運作無虞。

水利處表示，雖然杜蘇芮颱風發布北市海上陸上颱風警報機會較低，但因石門水庫蓄水量已達95%，如山區大雨造成水庫飽和，仍有水庫洩洪，造成淡水河水位高漲的機會，所以水利處為避免河水高漲，影響排洪，今天也已經進行河濱設施撤離。

蔣萬安今天視察時受訪也提醒，北市府為避免重演泡水車事件，他上任後訂定若水門宣布只出不進後四小時將關閉水門，若雨量已達到水門只出不進，北市府會透過各種管道，包括電視跑馬、簡訊等，通知民眾儘速移車。

蔣萬安表示，北市交通局、警察局等也已經透過夾單、簡訊等，通知民眾停放在堤外車輛，若水門只出不進後四小時就會關閉水門，並且執行拖吊。