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民眾黨議員批賴清德 遭綠諷「柯文哲想拿賴清德墊高自己」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市議會民進黨黨團幹事長蔡筱薇。圖／蔡筱薇提供
南市議會民進黨黨團幹事長蔡筱薇。圖／蔡筱薇提供

針對民眾黨台北市議員林珍羽日前在節目上批評賴清德台南市長任內創造兩個奇蹟，一件是不進議會備詢、另一件是登革熱疫情，台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇今日回批，柯文哲在台北市長任內滿意度敬陪末座，何來臉皮批評台南市政，而民眾黨如果真的要替李全教緩頰，不如乾脆徵召李代表參選台南立委。

「進議會是政治問題，不是法律問題，如果賴當初對李全教低頭，才是真正的民主崩壞」。蔡筱薇指出，當初是因為李全教議長被地檢署提起當選無效之訴，賴清德才宣布司法未釐清前不進入議會，這樣的動作其實是一種政治上的表態，凸顯賴對政治清廉的堅持。

蔡筱薇說，李全教賄選罪證確鑿且被判刑，其風評在地方上眾所皆知，經歷上次國民黨選策會風波，目前李打算是用無黨籍參選，但如果民眾黨打算要替李緩頰，建議也可以徵召李全教代表民眾黨參選台南的立委，反正李的理念也跟民眾黨差不多，就是「沒有理念」。

蔡筱薇表示，台南過往的確發生登革熱疫情，但「我們總在挫折中學習成長」，台南市府後來也建置疫情地理資訊系統，強化疫情監測，同時促成民間開發數項登革熱防治應用系統，賴清德同時也在行政院長任內，分享南部經驗給台北進行防疫。

「柯文哲不好墊，現在要拿賴清德墊，對林珍羽的評論不以為然」。蔡筱薇說，從過往幫柯文哲道歉，被柯痛批在墊高自己的新聞，就可以完全理解林珍羽很想證明自己的能力，但如果要拿賴清德來墊高自己的話，還是建議多做功課，不要老是拿台北的觀點看台南，恐怕只會貽笑大方。

賴清德 民眾黨

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