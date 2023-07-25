體育館以身障羽球隊違規斷電趕人 新北要求改善

新北市身障體育總會羽球隊因板樹體育館認為違規教球，除被沒收場地費且團練時遭斷電趕人。體育處長洪玉玲表示，館方斷電趕人不恰當，除要求廠商改善，也會提供協會必要協助。

民進黨新北市議員黃淑君今天表示，新北市身心障礙者體育運動總會向她陳情指出，總會羽球隊長期在板樹體育館團練，球隊7月23日團練，教練在教球員練推輪椅體能，卻遭館方斷電趕人，並以違規為由沒收球隊場地費。

新北市身障體育運動總會指出，打球場地從1週打2天到1週只能打1天，除了正常收費，也無法長期固定的時段，球隊還面對館方不友善的對待，因而，總會的羽球委員希望透過議員向體育處尋求協助。

黃淑君對身障羽球隊遭遇表示不滿，她說「在選總統的侯友宜，還是我們新北市的市長嗎？您口口聲聲說照顧身障朋友，要選總統所以忘記了嗎？」

洪玉玲接受中央社記者採訪時表示，板樹體育館是委外經營，館方因查羽球隊有私人教練收費的教學行為，不符公共利益，故依雙方簽訂管理規定終止長期租約，仍可採臨租方式租借場地。

她表示，然而就事論事，館方斷電趕人的作法並不恰當，因此，她已向廠商提出強烈要求，要求營運廠商改善處理態度及方法，同時，體育處也會主動協助協會解決目前所遇到困難。