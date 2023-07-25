北市青年失業率六都最高 議員控蔣市府「放生」近400學生

北市今年上半年失業率15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，民進黨北市議員林延鳳酸是「六都雙料最差」，前者比去年同期多0.6%，後者則增2.3%，指市長蔣萬安任內青年實習媒合率僅1.96%，「放生」近400名學生，批蔣照顧青年攏是假。北市府坦言較其他地區、年齡層高，北市即使有全國最多就業機會，仍應給青年更多求職準備協助。

林延鳳指出，北市今年3月舉辦號稱全國規模最大且唯一結合學生實習的「青年實習啟航X就業博覽會」，經了解其1481個實習職缺，初媒423人，至6月中旬僅媒合29位青年實際上工，媒合率僅1.96%。

她說，勞動局的檢討報告「甩鍋」稱是工研院、微軟2家廠商未提供名單，導致無法追蹤後續情況；對高雄市一年逾800位青年參與實習，勞動局稱是因為高市「有獨立標案」、「預算達1998萬元」，北市則無獨立標案且無實習企業指導費預算，「資源有限」僅能聯繫學校、開發企業，以及承諾明年將現行「就業大補帖」網站改版。

主計總處公布112年度上半年失業率調查，北市15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，民進黨北市議員林延鳳酸是「六都雙料最差」。圖／林延鳳辦公室提供

林延鳳表示，蔣萬安除了當天到場致詞外，再無跟進後續效益，直接放生近400名初媒成功卻未進到企業的年輕人，其政見「新創見習津貼」更要拖到年底前才能完成需求調查，可見北市府面對精進實習政策，以預防青年失業的問題，態度非常消極。

面對台北高漲的青年失業率，勞動局還發新聞稿稱「青年並不是缺乏就業機會，而是面對高房價與物價，希望多點時間尋覓更有前瞻性的就業機會。」這不只是「不急著找工作」的換句話說，更是北市缺乏「前瞻性就業機會」的自打嘴巴，且政策工具乏善可陳，連明年才上路、效益不明的「共享運具折價券」都寫進去。

林呼籲，北市作為首善之都，須解決比高雄嚴重的青年失業問題，其策略與態度更不該落後其他縣市，首要之務是盡快協助近400名初媒成功卻恐一場空的年輕人，依其志趣引薦至其他企業，而非辦完活動就「放生」他們。

勞動局表示，認同青年求學時期的企業實習能對未來就業正向的幫助，已於5月19日邀請台大、台科大、北科大、實踐、北商、銘傳、臺師大、文化等27所大專院校及10多位各校學生代表，參與青年就業焦點座談，深化校園合作，一起推動在學時期實習。

就業服務處回應，為降低青年求職成本、鼓勵青年加速就業，蔣市長已指示勞動局研議青年尋職期間的「共享運具折價券」，預計明年正式上路，凡畢業前夕4至5月間向就服處登記且接受職涯輔導，畢業後即可獲得共享運具折價券，詳細金額會於明年實施前公布。