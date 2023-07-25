土城司法園區都計核定採區段徵收開發 增金城交流道解決國三擁塞

新北市土城司法園區都市計畫今天實施核定，將透過區段徵收的方式開發，將於2024年開工，預計於2027年完工。除增設金城交流道解決國道3號中和交流道交通擁塞問題，也規劃近21公頃的機關用地及司法園區，及1.1公頃的社宅用地及5.85公頃的公園用地，滿足土城區北側民生相關需求及提升環境品質。

新北市政府城鄉發展局表示，本案計畫面積84.07公頃，鄰近土城醫院、捷運板南線土城站及新北樹林線LG11站，將劃設14.33公頃住宅區及4.7公頃商業區，並劃設12.81公頃機關用地及8.09公頃司法園區供未來台北看守所、台北女子看守所、新北地方法院與新北地檢署等機關進駐。

除透過司法園區增加在地機關服務效能外，也畫設1.1公頃機關及社會福利用地提供社會住宅及相關社福設施使用。本案並劃設5.85公頃二處公園用地提升公共開放空間品質，本案除滿足民眾生活、就業、服務等需求機能，更能充實在地行政、醫療及公共設施資源，提升土城地區環境品質。

新北市議員廖宜琨表示，對於司法園區計畫核定樂觀其成，至於台北看守所等遷移後，原本的地址要做什麼？他認為可以將此地也做類似台北大安森林公園的規劃，不只提高土城居民生活品質，也對環境友善，未必要搬遷後就蓋高樓大廈。

廖宜琨也提到，此地也是立法院遷移評估方案之一，但土城如今人口越來越密集，加上金城交流道施工完成也會帶來車流，他擔憂土城交通狀況無法承受。另外他認為，也可把此地作為展演中心，也可活化地方。

市議員江怡臻表示，土城司法園區都市計畫案在討論多年後終於核定，地方等待了好久，未來可望帶動土城蓬勃發展，完整生活機能。司法園區是否推動成功，有賴中央地方充份合作，也考驗行政單位效率，希望彼此一條心，以土城民眾為主，儘快完成土城都市發展藍圖，讓大家安居樂業。