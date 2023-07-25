配合捷運轉乘 永和永平國小地下停車場27日招標

為解決捷運萬大中和樹林線LG05永和永平國小站，接下來完工後的轉乘停車需求，新北永和區永平國小地下停車場工程預計27日招標。新北市交通局表示，工程總經費15億7000萬元，為地下3層，可提供233格汽車位、672格機車位。

交通局長鍾鳴時表示，永和區長期停車位一位難求，加上永和永平國小站未來完工後，將有大量轉乘停車需求，因此推動永平國小地下停車場興建工程，希望解決當地停車問題。

交通局停管科長蔡柏坤表示，永平國小地底下原為垃圾掩埋場，環保局在停車場工程啟動前，在基地範圍內鑽孔調查地下掩埋物，檢測結果皆非屬有害事業廢棄物；交通局將督導施工廠商須將廢棄物即時外運去化；同時教育局已補助學校全面裝設氣密窗及冷氣機，降低對校園師生及鄰近居民影響。

交通局表示，該工程總經費15億7000萬元，為地下3層，可提供233格汽車位、672格機車位；統包工程第一次流標，經檢討修正招標文件後，重新上網公告，預計27日開標，盼明年暑假能開挖地下廢棄物，讓工程順利推動。

鍾鳴時表示，工程招標已邀請檢、調、政風及非政府組織成立廉政平臺，建立跨域合作監督機制，降低工程採購廉政風險；未來施工廠商須先提報垃圾清運計畫書給主管機關審查，核定後依計畫書內容執行。