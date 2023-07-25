杜蘇芮逼近 為做好防颱整備 漢光39號演習台南操演取消
國軍漢光39號演習，24日起一連五天在各作戰區進行，原訂今天下午4點國軍在台南下鯤鯓實施「交通線安全防護作為-機動阻絕設置與障礙物排除作業」科目，因杜蘇芮颱風步步進逼，第四作戰區公告下午演練取消。
國軍漢光39號實兵操演今下午原定在台南下鯤鯓轉運站牌，執行「交通線安全防護作為-機動阻絕設置與障礙物排除作業」科目，由第四作戰區五四工兵群出動數十名工兵，針對便道開設、障礙物移除、機動阻絕修復等作業，透過挖土機、裝土車等機具進行操演，驗證工兵部隊戰鬥支援能量。
不過因中颱「杜蘇芮」逼近台灣本島，下午2點半30分中央氣象局發布陸上颱風警報。為確保防颱作業完整，今下午第四作戰區公告台南下鯤鯓操演取消。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言