杜蘇芮逼近 為做好防颱整備 漢光39號演習台南操演取消

國軍漢光39號演習，24日起一連五天在各作戰區進行，原訂今天下午4點國軍在台南下鯤鯓實施「交通線安全防護作為-機動阻絕設置與障礙物排除作業」科目，因杜蘇芮颱風步步進逼，第四作戰區公告下午演練取消。

國軍漢光39號實兵操演今下午原定在台南下鯤鯓轉運站牌，執行「交通線安全防護作為-機動阻絕設置與障礙物排除作業」科目，由第四作戰區五四工兵群出動數十名工兵，針對便道開設、障礙物移除、機動阻絕修復等作業，透過挖土機、裝土車等機具進行操演，驗證工兵部隊戰鬥支援能量。

不過因中颱「杜蘇芮」逼近台灣本島，下午2點半30分中央氣象局發布陸上颱風警報。為確保防颱作業完整，今下午第四作戰區公告台南下鯤鯓操演取消。