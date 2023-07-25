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新北遙控飛機場成飛機墳場 民憂殘骸汙染環境

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
近來有空拍機玩家在後村堰飛行場周邊發現至少有兩架飛機殘骸。民眾擔心這些殘骸變成垃圾汙染環境，汽油飛機漏油更可能汙染大漢溪水域。圖／高程協會後村堰遙控飛行場社團翻攝
近來有空拍機玩家在後村堰飛行場周邊發現至少有兩架飛機殘骸。民眾擔心這些殘骸變成垃圾汙染環境，汽油飛機漏油更可能汙染大漢溪水域。圖／高程協會後村堰遙控飛行場社團翻攝

新北市樹林區後村堰遙控飛行場位在大漢溪旁，該地點位處郊區視野遼闊，啟用後吸引不少遙控飛機玩家前來玩飛機，不過飛的越多意外也越多，近日就有空拍機玩家在周邊河濱發現至少兩架飛機殘骸，民眾擔心飛機墜落殘骸無人管汙染環境，新北市高灘處則表示，將要求遙控飛機協會負起回收責任。

後村堰遙控飛機場有大型遙控飛機起降跑道、也有空拍機標準考試場地，去年3月啟用後吸引全台各地遙控飛機玩家前來一試身手，假日總聚集不少資深玩家在此開飛機與同好交流，享受噴射引擎飛馳身浪與快感。

不過飛機飛的多意外也多，後村堰經常發生墜機意外，十幾萬以上的遙控飛機瞬間報銷，但因墜落地點位在草叢及或靠近大漢溪側難以接近撿回，飛機殘骸因此長眠此地。近來就有空拍機玩家發現周邊至少有兩架飛機殘骸。民眾擔心這些殘骸變成垃圾汙染環境，汽油飛機漏油更可能汙染水域。

新北市高灘處對此表示，後村堰遙控飛機場周邊有發現遙控飛機殘骸的情形，高灘處將立即邀集當地新北市高程遙控航空模型協會及新北市遙控模型協會兩個飛行協會討論如何回收。因飛機場使用者絕大多數均屬協會成員，故不該由公家來負擔其清除費用，將責成兩協會提出清除計畫並執行，以免因玩家行為造成社會大眾不良觀感。

近來有空拍機玩家在後村堰飛行場周邊發現至少有兩架飛機殘骸。民眾擔心這些殘骸變成垃圾汙染環境，汽油飛機漏油更可能汙染大漢溪水域。圖／高程協會後村堰遙控飛行場社團翻攝
近來有空拍機玩家在後村堰飛行場周邊發現至少有兩架飛機殘骸。民眾擔心這些殘骸變成垃圾汙染環境，汽油飛機漏油更可能汙染大漢溪水域。圖／高程協會後村堰遙控飛行場社團翻攝

空拍機 機場

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