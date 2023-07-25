新北遙控飛機場成飛機墳場 民憂殘骸汙染環境

新北市樹林區後村堰遙控飛行場位在大漢溪旁，該地點位處郊區視野遼闊，啟用後吸引不少遙控飛機玩家前來玩飛機，不過飛的越多意外也越多，近日就有空拍機玩家在周邊河濱發現至少兩架飛機殘骸，民眾擔心飛機墜落殘骸無人管汙染環境，新北市高灘處則表示，將要求遙控飛機協會負起回收責任。

後村堰遙控飛機場有大型遙控飛機起降跑道、也有空拍機標準考試場地，去年3月啟用後吸引全台各地遙控飛機玩家前來一試身手，假日總聚集不少資深玩家在此開飛機與同好交流，享受噴射引擎飛馳身浪與快感。

不過飛機飛的多意外也多，後村堰經常發生墜機意外，十幾萬以上的遙控飛機瞬間報銷，但因墜落地點位在草叢及或靠近大漢溪側難以接近撿回，飛機殘骸因此長眠此地。近來就有空拍機玩家發現周邊至少有兩架飛機殘骸。民眾擔心這些殘骸變成垃圾汙染環境，汽油飛機漏油更可能汙染水域。