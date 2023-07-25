過了蜜月期！安坑輕軌努力衝刺運量 新北捷運推參與式預算

安坑輕軌今年2月通車，正處於運量培養期，新北捷運公司分析，暑假期間7月1日到10日，平均運量約4600人次，暑假少了一些通學族群，但多了遊客，整體運量雖比起2、3月蜜月期下滑，主要與開始收費有關，估計暑假的觀光量將會讓運量有所回升。

安坑輕軌通車後，吸引許多民眾搭乘，體驗輕軌悠遊魅力，安坑沿線有許多生態園區及私房景點，不乏網美餐廳，可讓民眾遠離都市塵囂，也能體驗生態及特色美食，搭乘輕軌來場豐富的微旅行是經濟實惠選擇。

許多人將輕軌視為通勤運具，也有不少人當它是觀光運具，新北市捷運路網三環六線當中的安坑輕軌肩負帶動安坑地區發展重任，原本預定去年底完工通車，受大環境缺工缺料等因素影響，延到今年2月通車，並在通車後有1個月試營運期，經歷228連假，累積運量達30萬人次，日平均運量1萬6104人。

安坑輕軌搭乘熱度在3月收費後逐漸下滑，新北捷運公司統計，安坑輕軌平均運量，3月日均9280人，4月跌到6千人以下，5、6月分別是4962、4828人次，暑假期間7月1日到10日，平均運量約4600人次。

新北捷運公司表示，培養運量需要一些時間，但安坑輕軌自今年2月通車以來，載運旅客數已突破110萬，周邊有許多都市計畫及商業開發案，儼然成為新店的熱門區域，對於帶動周邊整體效益具有正面意義。

為持續精進安坑輕軌週邊發展，新北捷運公司辦理「好鄰好里」參與式預算徵件，募集沿線居民對於安坑輕軌的創意想法，以符合SDGS 環境永續指標精神為目標，內容包含環境、綠能、文化、永續、人文、教育、生態、動保、社區發展等面向發展，以安坑輕軌周邊軟硬體為主，軟體以帶動地方人潮、活絡地方經濟為主，計畫提案金額上限為新台幣25萬元，由專家團隊審議後續成案執行或委由政府相關局處落實。

「好鄰好里」參與式預算7月27日周四上午10點在新和國小、8月6日周日上午10點在小城社區發展協會及下午3點在景文科技大學，共開3場說明會，與在地居民進行對談及工作坊，希望藉由不同議題的聚焦及討論，激盪出對於安坑輕軌的好創意。

參與的資格分為個人及團體，個人必須是設籍在新店的市民；團體則要有一人設籍於新店地區，報名時間從112年7月27日至112年8月31日止，主辦單位除邀請專家學者初選，還有 i-Voting網路票選，更多資訊可上新北捷運公司官網（www.ntmetro.com.tw）或新北捷運粉絲專頁查詢。